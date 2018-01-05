Медицина

07:24 05.01.2018

В ВСУ сформирован единый орган управления медобеспечения

1 мин читать
В ВСУ сформирован единый орган управления медобеспечения

        В Вооруженных силах Украины сформирован единый орган управление медицинским обеспечением - Главное военно-медицинское управление (ГВМУ), сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

      "Согласно общей Директивы Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВС Украины сформирован единый орган управление медицинским обеспечением - Главное военно-медицинское управление", – говорится в сообщении на сайте Минобороны в четверг.

      Основной целью создания новой структуры является налаживание эффективной системы медицинского обеспечения в соответствии с потребностями ВСУ и стандартами НАТО. Также в пресс-службе подчеркнули, что ГВМУ Вооруженных сил Украины расформировано, а Военно-медицинский департамент Минобороны находится в процессе расформирования.

      В информации подчеркивается, что ГВМУ является органом военного управления, который предназначен для организации медицинского обеспечения ВСУ, управления медицинской службой Вооруженных сил, участия в обеспечении реализации государственной политики в области охраны здоровья военнослужащих, членов их семей, ветеранов войны и других категорий граждан, определенных законодательством Украины.

      Также отмечено, что ГВМУ подчиняется министру обороны Украины "по вопросам планирования, применения, управления силами и средствами медицинской службы Вооруженных сил и их подготовки Главное управление подчиняется начальнику Генерального штаба - Главнокомандующему Вооруженных сил Украины".

      Временно исполняющим обязанности начальника ГВМУ назначен начальник медицинской службы ВСУ полковник медицинской службы А.Охонько.

Теги: #всу #минобороны #медобеспечение #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:48 16.04.2019
Для Украины и Словакии большой интерес представляют проекты в энергетике

Для Украины и Словакии большой интерес представляют проекты в энергетике

08:23 16.04.2019
В пятницу в Киеве состоится весенний флешмоб "На велосипеде на работу"

В пятницу в Киеве состоится весенний флешмоб "На велосипеде на работу"

07:48 16.04.2019
Впервые в Таджикистане пройдут дни украинского кино

Впервые в Таджикистане пройдут дни украинского кино

07:17 16.04.2019
За минувшие сутки боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

06:41 16.04.2019
Новый арендатор кинотеатра "Киев" увеличит поступления от аренды в бюджет города в 45 раз

Новый арендатор кинотеатра "Киев" увеличит поступления от аренды в бюджет города в 45 раз

05:44 16.04.2019
В суд направлено дело против пенсионера-иностранца, 15 лет жившего по поддельному украинскому паспорту

В суд направлено дело против пенсионера-иностранца, 15 лет жившего по поддельному украинскому паспорту

01:33 16.04.2019
Порошенко: второй тур выборов не будет сорван

Порошенко: второй тур выборов не будет сорван

01:26 16.04.2019
Савченко намерена "до упора" доказывать в суде свою невиновность, и нацелена на смену политического "старья" в Верховной Раде

Савченко намерена "до упора" доказывать в суде свою невиновность, и нацелена на смену политического "старья" в Верховной Раде

01:11 16.04.2019
Порошенко: экс-министр финансов Данилюк, работающий в штабе кандидата в президенты Зеленского, имеет конфликт интересов

Порошенко: экс-министр финансов Данилюк, работающий в штабе кандидата в президенты Зеленского, имеет конфликт интересов

01:07 16.04.2019
Савченко и Рубана освободили из-под стражи, поскольку не был продлен срок их ареста

Савченко и Рубана освободили из-под стражи, поскольку не был продлен срок их ареста

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Корью в Украине с начала года заболели 35 тыс. человек

В Украине заработал е-рецепт

Президент Украины подписал доработанный закон о трансплантации

За неделю в Украине от кори умерло 4 человека - ЦОЗ

ГП "МЗУ" на торгах снизило цены закупок лексредств до 34% по сравнению с региональными закупками

ПОСЛЕДНЕЕ

Министерства здравоохранения Украины и США планируют заключить меморандум о сотрудничестве

Минздрав разработает тарифы на услуги по уходу за пациентами с ВИЧ для перехода от грантового к госфинансированию

В Черкассах 75 школьников отравились неизвестным веществом

Минздрав совместно с ВБ в 2018г закупил для Закарпатского центра экстренной медпомощи 22 автомобиля

В Харьковской области с начала года корью заболело 349 человек

В названиях медицинских профессий мужчин появятся "акушер", "санитар" и "медбрат" –

Уровень смертности от инфарктов в Ривненской области снизился на 25%

Около 65 тыс. иностранцев в 2018г приехали лечиться в украинских клиниках

Фонд EEGF III под управлением Horizon Capital стал миноритарием медсети "Добробут"

"Серый" импорт остается распространенным на фармрынке Украины явлением

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА