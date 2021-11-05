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12:27 05.11.2021

Бустерная доза вакцины от COVID-19 станет доступна украинцам после пересечения отметки в 50% вакцинированных граждан - министр Ляшко

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Бустерная доза вакцины от COVID-19 станет доступна украинцам после пересечения отметки в 50% вакцинированных граждан - министр Ляшко

Бустерная доза вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 станет доступна жителям Украины после пересечения отметки в 50% вакцинированных граждан, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Как только пересечем отметку в 50% вакцинированного населения в Украине, мы вернёмся к вопросу бустерной дозы, или повторной, двукратной вакцинации против коронавирусной болезни", - сказал Ляшко журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

При этом он уточнил, что по состоянию на сегодняшний день такую отметку пересёк только город Киев с показателем в 55% вакцинированных жителей (по крайней мере одной дозой). Кроме того, по словам министра, более 40% вакцинированных зафиксировано в Полтавской, Киевской и Днепропетровской областях.

Теги: #ляшко #коронавирус #вакцина #минздрав
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