Основной целью реформы корпоративного управления является рост эффективности госпредприятий - советник президента Устенко

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко отмечает, что повышение эффективности государственных предприятий является главной целью реформы корпоративного управления в Украине.

"К сожалению, дискуссия по реформе корпоративного управления в Украине часто упрощается и сводится или к заработным платам, или к именам, или к составу членов наблюдательного совета. Это не только неправильно, но и пагубно с точки зрения развития компаний. Корпоративное управление - это, прежде всего, об эффективности деятельности компаний. Все остальные вопросы второстепенны", - сказал Устенко, прокомментировав ситуацию вокруг реформы корпоративного управления государственных предприятий.

Советник президента отметил, что одним из самых важных показателей эффективности любой компании являются ее финансовые результаты.

"Понятно, что убытки - это всегда болезненно для акционеров компании, включая государство, как акционера. Поэтому отбор в наблюдательные советы государственных компаний должен быть не только прозрачным, но и формализованным с точки зрения четко определенных критериев. Но - совершенно точно - во главе этих критериев не может быть наличие определенного гражданства или другие подобные критерии. Опыт и образование - важные, но это уже давно не те параметры, которые есть только у какой-то группы специалистов", - убежден Устенко.

Он добавил, что пока нецелесообразно отказываться от наблюдательных советов, введя прямое управление Кабмина. "Возможности расширения обязанностей Кабмина ограничены, а наблюдательные советы - да еще и за такие деньги – можно заставить показывать чудеса эффективности. Именно поэтому, Кабинет министров обязан делать волевые шаги и отвечать за принятие решений наблюдательного совета", - сказал советник главы государства.

Он подчеркнул, что принадлежащие украинским налогоплательщикам государственные гиганты обязаны не только достигать поставленных перед ними показателей эффективности, но и занимать проактивную позицию в развитии компаний. "Это условие эффективного развития и Укрзализныци, и НАК "Нафтогаз", и Энергоатома, и многих других естественных монополий", - сказал Устенко.