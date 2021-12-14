Инвестиции

20:14 14.12.2021

Приток прямых иностранных инвестиций в 2021г ожидается на уровне $6,5 млрд - Шмыгаль

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Приток прямых иностранных инвестиций в 2021г ожидается на уровне $6,5 млрд - Шмыгаль

Кабинет министров ожидает прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на уровне $6,5 млрд по итогам 2021 года, тогда как в 2020 году отток ППИ составил $420 млн.

"В этом году правительство ожидает иностранных инвестиций в размере $6,5 млрд, включая реинвестиции. Это будет самый большой объем за последние пять лет", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на форуме MAKE in UA в понедельник.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что прямые иностранные инвестиции (ПИИ) по итогам 2021 года будут на $3,5 млрд выше, чем оценивалось ранее, и составят $6,5 млрд.

Теги: #пии #прогноз
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