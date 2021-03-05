Украина намерена нарастить приток ПИИ до $15 млрд в год с 2025 г.

Украина намерена нарастить приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) до 2025 года до $15 млрд в год, тогда как по итогам 2020 года их отток составил $420 млн, а в 2021 году Национальный банк прогнозирует восстановление притока ПИИ на уровне $3 млрд.

Соответствующие целевые показатели содержит обнародованная на "Урядовом портале" Национальная экономическая стратегия-2030.

Согласно ей, Украина за 10 лет должна как минимум удвоить показатель реального внутреннего валового продукта (ВВП).

Целевыми индикаторами также является рост объема экспорта до $150 млрд по сравнению с $49 млрд в 2020-м, увеличение производительности труда не менее чем в 1,7 раза, снижение уровня безработицы с 8,6% до 6% в 2030 году.

Как указано в стратегии, доля госсектора в банковской системе страны до 2030 года должна быть снижена до 25% с нынешних 54%.

При этом документ содержит намерение правительства Украины удерживать дефицит государственного бюджета на уровне 2-3% ВВП, а соотношение государственного долга к ВВП - на уровне 30-40%.

Что касается торговых приоритетов государства до 2030-го, то здесь документ устанавливает планы повысить долю малого и среднего бизнеса в экспорте до 40%.

Международной торговле должны способствовать и сокращение времени прохождения таможенных процедур до средних европейских показателей, а также синхронизация работы таможенных органов.

Кроме того, Нацстратегия предусматривает до 2030 года повышение доли инвестиционного импорта не менее чем до 30%.