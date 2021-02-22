Инвестиции

10:06 22.02.2021

НБУ ожидает возобновления притока ПИИ в 2021 г. на уровне $3 млрд

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НБУ ожидает возобновления притока ПИИ в 2021 г. на уровне $3 млрд

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует возобновление притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2021 году на уровне $3 млрд после их оттока в 2020 году на уровне $100 млн (отток чистых ПИИ составил $420 млн).

"В 2021 году приток ПИИ возобновится ($3 млрд) на фоне стабилизации макроэкономической ситуации в Украине. В отличие от кризисного 2020 года в 2021 году ожидается рост прибыли предприятий с иностранным капиталом. Это повлияет на то, что взнос реинвестированных доходов в поступление ПИИ вновь будет положительным", - указал НБУ в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Приток "новых" инвестиций из-за границы останется на уровне предыдущего года", - добавил НБУ.

По его прогнозам, в 2022-2023 гг. по базовому сценарию поступления ПИИ продолжат расти умеренными темпами ($4-5 млрд), а более существенный приток ПИИ может начаться в случае ускорения структурных реформ и процесса большой приватизации.

Как указали в центробанке, наибольший объем ПИИ без учета реинвестированных доходов по итогам января-сентября 2020 года поступил в предприятия по производству электроэнергии, газа, водоснабжения; в операции с недвижимостью; транспорт; пищевую промышленность.

"В то же время наиболее отрицательные значения реинвестированной прибыли были зафиксированы в химическом и металлургическом производстве", - указали в пресс-службе НБУ.

Притоку инвестиций в нынешнем году будут способствовать реформы судебной и правоохранительной системы, демонополизация экономики и борьба с "тенью", проведение прозрачной приватизации и усовершенствование корпуправления в госсекторе, развитие инфраструктуры и продолжение сотрудничества с МВФ, полагают в НБУ.

"Фундаментом для благоприятного инвестклимата и притока инвестиций является макроэкономическая и финансовая стабильность, в обеспечении которой главенствующую роль играет правительство и НБУ. Поэтому важным является сохранение умеренной фискальной политики", - подчеркнули в центробанке.

Теги: #пии #нбу
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