Инвестиции

17:58 02.12.2021

Общая сумма инвестиций в новые проекты индустриальных парков в Украине составляет 884 млн грн

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Общая сумма инвестиций в новые проекты индустриальных парков в Украине составляет 884 млн грн

Общая сумма инвестиций в новые проекты индустриальных парков в Украине составляет 884 млн грн, сообщил глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

"За неполные три месяца в Украине стартовало создание 24 индустриальных парков. Где-то они уже строятся, где-то готовится документация, где-то городские власти уже выделили землю, где-то идет проектирование. В 13 областях Украины. Суммарно заявленные инвестиции в эти 24 проекта – 884 млн грн. Площадь жтих парков – 557 га", – рассказал он в ходе "III Форума индустриальных парков" в Киеве в четверг.

По его словам, в этим парках может быть создано до 28 тыс. рабочих мест.

Наталуха отметил, что законопроекты №5688 и №5689, устанавливающие налоговые и таможенные стимулы для участников индустриальных парков, могут быть приняты в первом чтении до конца года.

Как сообщалось, принятый Радой 7 сентября закон об индустриальных парках предусматривает, в частности, полную или частичную компенсацию процентной ставки за счет бюджета по кредитам для участников ИП, возможность финансирования из бюджета подключения электросетей к паркам, и компенсации подключения к сетям в самих парках.

Законом предусмотрено поручение правительству на следующий и последующие четыре года предусматривать расходы в сумме не менее 2 млрд грн в год на реализацию бюджетных программ поддержки ИП.

В настоящее время в Реестр индустриальных (промышленных) парков уже включены 52 индустриальных парка, в 25-ти выбраны управляющие компании, но только в восьми - вовлечены участники (всего 15 участников).

Теги: #инвестиции #индустриальный_парк #наталуха
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