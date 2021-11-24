Инвесткомпания SCM решила выйти из страхового бизнеса

Инвестиционная компания SCM Рината Ахметова приняла решение выйти из страхового бизнеса, что полностью соответствует стратегии фокусировки ее инвестиционного портфеля, сообщается на сайте компании.

"В финансовом секторе мы сфокусированы на развитии нашего банковского бизнеса. Мы рады, что покупатель – украинский игрок. Мы верим, что создание крупного страхового игрока с украинским капиталом - и в интересах клиентов, и в интересах украинского рынка страховых услуг в целом. Нынешние клиенты страховой компании "АСКА" в результате объединения смогут получить дополнительные сервисы и продукты", - отмечает цитируемый в сообщении директор департамента по инвестициям SCM Сергей Зузак.

Согласно сообщению, инвесткомпания SCM достигла предварительных договоренностей по продаже СК "АСКА". Покупателем станут акционеры СК "ВУСО". Завершение сделки и переход корпоративных прав "АСКА" к покупателю будут осуществлены после всех предусмотренных законом процедур, получения разрешений и согласований с Национальным банком Украины.

Все обязательства перед клиентами и партнерами "АСКА" сохраняются, они будут выполнены в полном объеме как в процессе заключения соглашения, так и после его завершения. В результате объединения двух компаний рынок страховых услуг Украины получит конкурентного крупного игрока с украинским капиталом.

По согласованию сторон сумма сделки не разглашается.

SCM - международная инвестиционная компания, представленная в семи странах Европы и Северной Америки. Отраслевые холдинги и производственные активы SCM работают в горно-металлургической, энергетической, банковской, телекоммуникационной, масс-медийной, транспортной, сельскохозяйственной и других отраслях.

В портфель SCM входят "Метинвест", группа "ДТЭК", ПУМБ, "Укртелеком", "Медиа Группа Украина", UMG Investments, "Лемтранс", ЭСТА, HarvEast и т.д. – в целом более 500 компаний и предприятий со штатом около 200 тыс. чел.

Конечным бенефициаром SCM является бизнесмен Ринат Ахметов.

Как сообщалось, "УАСК "АСКА" — первая частная страховая компания, появившаяся в независимой Украине. Она уже работает более 30 лет. Входила в портфель международной инвесткомпании SCM.

На начало 2020 года АСКА насчитывает 2900 корпоративных и более 200 тыс. частных клиентов по всей Украине. Является членом МТСБУ, одним из основателей Ядерного пула, членом Экологического пула.

Страховщик имеет лицензии на осуществление страховой деятельности по 19 добровольным и 20 обязательным видам страхования. За время работы АСКА неоднократно осуществляла самые крупные выплаты в истории украинского страхования.