"Дженерал Коммерс" подтверждает планы покупки "Большевика" несмотря на задержку в АМКУ

Победитель приватизационного аукциона ООО "Дженерал Коммерс" подтверждает планы покупки АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ, ранее – завод "Большевик"), несмотря на задержку в АМКУ, сообщили в консоциуме инвесторов агентству "Интерфакс-Украина".

"Процесс заключения сделки продажи предприятия продолжается. Компания не меняла планы. Этапность заключения сделки остается в пределах установленных законом процедур", - прокомментировала представитель консорциума инвесторов Ольга Джелебова сообщение АМКУ об оставлении без рассмотрения заявления ООО "Дженерал Коммерс" о получении разрешения на приобретение АО "ПКМЗ".

По ее словам, оставление без рассмотрения заявления ООО "Дженерал Коммерс" о получении разрешения на концентрацию хозяйствующих субъектов носит исключительно технический характер и связано с наличием незначительных недостатков в представленных к рассмотрению документах.

"После получения разъяснений от Антимонопольного комитета эти недостатки будут устранены, и мы обратимся к АМКУ с повторным заявлением. Доработка заявлений на концентрацию является обычной практикой АМКУ, отвечающей требованиям законодательства. Рассмотрение АМКУ нашего заявления, по сути, начнется только после принятия его к рассмотрению по результатам повторного обращения", - сообщила Джелебова

Она напомнила, что конкурс готовился с помощью одного из мировых лидеров в сфере консалтинга и аудита – KPMG и других авторитетных международных советников, компания соблюдала все установленные законом нормы и процедуры, необходимые для получения соответствующего разрешения АМКУ.

"Приватизационный конкурс состоялся прозрачно, в строгом соответствии с действующим законодательством. Это касается как подготовки к конкурсу, так и непосредственно аукциона, что характеризовалось высоким уровнем раскрытия информации и маркировки. В то же время, учитывая искусственное нагнетание ситуации вокруг конкурса в СМИ, мы предостерегаем использование инструментария АМКУ для создания дополнительных рисков инвестору путем затягивания процедуры предоставления разрешений для заключения соглашения", - сообщила Джелебова.

Продажа "Первого киевского машиностроительного завода" фактически является первым за 15 лет событием в "Большой приватизации".

По ее мнению, отсутствие попыток административного вмешательства в процесс выполнения соглашения станет положительным сигналом украинским и зарубежным инвесторам и определит дальнейшую перспективу реализации программы "Большой приватизации".

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ФГИ, последняя дата оплаты по заключенному договору купли-продажи АО "ПКМЗ" – 8 декабря. Если инвестор не оплатит денежные средства до этой даты, то он может продлить срок оплаты еще на 30 дней, но с выплатой пени (0,1% за каждый день неоплаченной суммы).

Инвестор может заплатить средства в необходимый срок без решения АМКУ, однако передача прав собственности будет возможна только после получения такого решения АМКУ.

Если инвестор не заплатит средства, то будет объявлен новый аукцион (переход права покупки к другим участникам аукциона не предусмотрен).

Как сообщалось, АО "ПКМЗ" на приватизационном аукционе приобрел консорциум инвесторов, среди которых – собственник A Development Алексей Баранов и компания UDP под управлением Андрея Иванова. Победителем на торгах стало ООО "Дженерал Коммерс" с предложением 1,429 млрд грн.

Стартовая цена АО "ПКМЗ" была установлена на уровне 1,39 млрд грн. Согласно приватизационным условиям, новый владелец должен погасить задолженности ПКМЗ перед трудовым коллективом, госбюджетом и другими кредиторами (сейчас долги насчитывают более 500 млн грн), выполнить действующий коллективный договор и не допустить его увольнения в течение определенного срока.

Помимо этого, покупателю необходимо инвестировать в модернизацию предприятия не менее 57 млн грн в течение трех лет, сохранить часть существующего потенциала производства на площадке в Киеве или Жашкове, или на других производственных мощностях в Украине.