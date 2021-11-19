Инвестиции

13:38 19.11.2021

"Ковальская" инвестировала в производство извести в Львовской области 200 млн грн

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"Ковальская" инвестировала в производство извести в Львовской области 200 млн грн

ПСГ "Ковальская" инвестировала в мощности для обжига извести 200 млн грн, сообщили в пресс-службе группы агентству "Интерфакс-Украина".

Как рассказали в компании, в Розвадове Львовской области построены печи для обжига извести. Они будут работать 24/7, что позволит создать дополнительно 50 рабочих мест. Новые печи для обжига извести войдут в состав производственного комплекса, инвестиции в который составили уже EUR45 млн.

"Мы начали создание производственного кластера в Розвадове в 2020 году. В него войдут карьер по добыче высококачественного песка, завод по производству газобетонных блоков, завод по производству сухих смесей и мощности из обжига извести. Это позволит создать дополнительные рабочие места и придать дополнительное ускорение экономике всей страны", - сообщил генеральный директор группы "Ковальская" Сергей Пилипенко.

Как сообщалось, в 2020 году ПСГ "Ковальская" приобрела производственный комплекс площадью 140 га в Розвадове Львовской области. В его составе: песчаный и известняковый карьеры, шахтные печи для обжига извести, цех по производству минерального порошка и завод по производству силикатного кирпича. Сейчас в Розвадове Львовской области продолжается строительство завода по производству сухих строительных смесей бренда Siltek. Производственная мощность предприятия составит 150 тыс. тонн смесей в год.

ПСГ "Ковальская" работает на строительном рынке Украины с 1956 года. Объединяет 13 предприятий в сфере добычи сырья, производства продукции и строительства. Продукция представлена брендами "Бетон от Ковальской", "Авеню", Siltek и др.

Предприятия "Ковальской" работают в Киевской, Житомирской, Львовской, Херсонской и Черниговской областях. Общая численность работников – 5 тыс. чел.

Помимо этого, в группу входит "Ковальская Недвижимость", которая занимается строительством жилых объектов в Киеве. В ее портфеле - 20 завершенных жилых проектов.

В прошлом году группа уплатила 378 млн. грн. налогов и сборов и направила в собственное развитие и модернизацию 853 млн. грн.

Теги: #недвижимость #ковальская #строительство #львовская_область
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