"Центрэнерго" готово вложить 450 млн грн в четыре угольные лавы – глава набсовета

ПАО "Центрэнерго" готово профинансировать введение в эксплуатацию четырех угольных лав на сумму 450 млн грн, сообщил первый заместитель председателя Фонда госимущества Украины, глава набсовета компании Денис Кудин.

"По нашим данным, есть четыре лавы, которые можно смонтировать в ноябре, декабре и январе. На эти лавы требуется 450 млн грн. Мы готовы подставить плечо госшахтам и финансировать их авансом. По сути, мы готовы сделать большую предоплату за уголь будущих периодов, чтобы госшахты смогли смонтировать свои лавы", – отметил Кудин в интервью "Энергореформе".

По его словам, эта инициатива уже обсуждалась с министром энергетики. "Об этом говорили в кабинете министра энергетики на прошлой неделе. Полагаю, в ближайшие неделю-две мы уже увидим решение", - предположил Кудин.

По его словам, шахты не смогут выделить такие средства, чтобы ввести лавы в эксплуатацию. Вместе с тем "Центрэнерго" нуждается в дополнительных объемах угля внутренней добычи.

"Пока мы можем рассчитывать на запасы, которые подготовлены на данный момент, и то, что вот-вот будет введено в эксплуатацию. (…) Уголь нам нужен, и мы верим, что украинские шахтеры этот уголь смогут добыть", – отметил глава набсовета, обратив внимание, что срок подготовки лавы занимает около 1,5 года, и нужно уже сейчас думать на перспективу.

Кудин также отметил, что госшахты в текущем году недовыполняют план по добыче на 1 млн тонн, что в том числе связано с недостатком инвестиций.

Как сообщалось, 5 ноября на часе вопросов к правительству глава Минэнерго Герман Галущенко отметил, что в условиях дефицита угля, связанного, в частности, с ограничениями его поставок из России и Казахстана, а также высокими ценами на это топливо, вопрос развития внутренней добычи крайне актуален.

По его словам, если есть возможность вложить деньги в отечественный уголь, это должно быть ключевым приоритетом.

Угледобывающие предприятия Украины в январе-сентябре 2021 года увеличили добычу рядового угля на 3,7% (на 787,8 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 21 млн 816,4 тыс. тонн.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в т.ч. угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления министерства, за девять месяцев текущего года нарастили добычу в 2,2 раза (на 2 млн 368,3 тыс. тонн) – до 4 млн 405,8 тыс. тонн, что во многом связано с возвратом из аренды ДТЭК активов ГП "Добропольеуголь".