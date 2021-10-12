Инвестиции

14:14 12.10.2021

ЕС предложит Украине в 2021г двустороннюю финансовую помощь для поддержки ключевых реформ

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ЕС предложит Украине в 2021г двустороннюю финансовую помощь для поддержки ключевых реформ

Европейский союз предложит Украине в 2021 году двустороннюю финансовую помощь в рамках инструмента соседства, развития и международного сотрудничества (NDICI) для поддержки ключевых реформ и имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, говорится в Совместном заявлении по итогам 23-го саммита Украина – Европейский Союз.

"ЕС намерен предложить в 2021 году двустороннюю финансовую помощь в рамках NDICI для поддержки ключевых реформ и имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли", – указано в документе, текст которого обнародован на сайте президента во вторник.

"Мы приветствовали презентацию ЕС Экономического и инвестиционного плана для Восточного партнерства и его флагманской инициативы для Украины, которые мобилизуют до EUR 6,47 млрд государственных и частных инвестиций для стимулирования экономического развития и поддержки возобновления после пандемии и договорились о его быстром внедрении", – указано в заявлении.

Согласно ему, ЕС также подтвердил текущую гуманитарную поддержку пострадавшим на Востоке Украины в размере EUR 25,4 млн в 2021 году.

Стороны также согласились соблюдать обязательства в рамках ЗСТ, в том числе путем урегулирования торговых раздражителей, как мораторий на экспорт древесины, через выполнение соответствующего постановления Арбитражной группы. Помимо этого, стороны согласились обеспечить соответствие применяемых процедур торговой защиты стандартам Всемирной торговой организации (ВТО).

Украина и ЕС также согласились продолжить обсуждение и пересмотр путей усовершенствования имплементации Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, чтобы раскрыть ее полный потенциал и продвигать двустороннюю торговлю, говорится в документе.

Теги: #украина_ес #саммит #финпомощь
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