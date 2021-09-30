Объем листингов в Гонконге в текущем квартале был минимальным с начала пандемии

Объем новых размещений акций на Гонконгской фондовой бирже по итогам текущего квартала стал минимальным с самых ранних дней пандемии коронавируса, что частично связано с усилением контроля регуляторов за китайскими технологическими компаниями, пишет газета Financial Times.

Китайские технологические компании провели листинги в Гонконге объемом лишь $671 млн за прошедшие три месяца. Общий объем новых размещений составил $6,5 млрд, что почти на 60% меньше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, согласно данным Dealogic. Это худшие показатели с первого квартала 2020 года, когда негативное влияние пандемии коронавируса впервые отразилось на мировых рынках.

Представители банков ожидали, что активность на рынке Гонконга вырастет после того, как Пекин ясно обозначил свою позицию в отношении листинга компаний в США, ужесточив контроль за оператором сервиса онлайн-заказа такси Didi Chuxing после его IPO компании в Штатах в июне.

Между тем сохраняющаяся неопределенность в отношении статуса Гонконга как площадки для листинга, а также ряд других факторов привели к тому, что эти ожидания не оправдались, говорят аналитики.

Индикатор Hang Seng упал примерно на 10% с начала текущего года, тогда как индекс Hang Seng Tech, отслеживающий динамику акций технологических компаний, рухнул более чем на четверть, несмотря на ралли бумаг на мировых рынках.

По словам аналитиков, распродажа акций и приостановка IPO подчеркивают уязвимость Гонконга в условиях ужесточения контроля Китая за технологическим сектором.

"В краткосрочной перспективе я не думаю, что мы увидим существенный импульс к возобновлению IPO в Гонконге", - сказал аналитик Gavekal Dragonomics Томас Гетли, которого цитирует FT.