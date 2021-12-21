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08:36 21.12.2021

ЕС сожалеет в связи нарушением демократических принципов на выборах в Гонконге

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ЕС сожалеет в связи нарушением демократических принципов на выборах в Гонконге

 

Выборы в законодательный совет Гонконга, состоявшиеся 19 декабря, противоречат обязательствам по большему демократическому представительству, закрепленным в основном законе этого специального административного района КНР, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Европейский союз сожалеет об этом нарушении демократических принципов и политического плюрализма", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам, распространенном во вторник.

Боррель отметил, что это были первые такие выборы с момента принятия закона о национальной безопасности и проведения радикальных изменений в избирательной системе.

Он указал на то, что на выборах в законодательный совет уменьшилось количество мест, избираемых гонконгцами напрямую, на реализацию основных прав граждан Гонконга также повлияли угрозы судебных исков против тех, кто призывал к неучастию в голосовании.

"ЕС напоминает об аресте 47 сторонников демократии, включая бывших законодателей оппозиции и представителей гражданского общества, в январе 2021 года за их роль в демократических первичных выборах в июле 2020 года. Многие из этих людей не смогли баллотироваться на выборах в законодательный совет, поскольку содержались под стражей по обвинению на основе закона о национальной безопасности", - сказано в заявлении.

Глава дипломатии ЕС также отметил подавление свободы прессы, независимости судебной власти и оказание давления на гражданское общество.

Боррель видит в прошедших выборах еще один шаг по демонтажу принципа "одна страна - две системы". Он сообщил, что ЕС будет продолжать внимательно следить за развитием событий, в том числе за выборами главы исполнительной власти, намеченными на март 2022 года.

Основной закон Специального административного района (САР) Гонконг, вступивший в силу 1 июля 1997 года, когда суверенитет над территорией был передан от Великобритании Китаю, фиксирует ключевые принципы политики Китая в отношении Гонконга. Провозглашенный в законе принцип "одна страна - две системы" устанавливает, что система управления и экономическая система, применяемые в материковом Китае, не распространяются на Гонконг. Предполагалось, что Гонконг сохранит свою систему и образ жизни до 2047 года.

 

Теги: #гонконг #ес #критика #выборы
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