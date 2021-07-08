Египет инвестировал в развитие музеев более 25 млрд египетских фунтов за 5 лет – министр туризма и древностей

На развитие музеев и сохранение наследия Египет направил более 25 млрд египетских фунтов в течение последних пяти лет, сообщил министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"В течение предыдущих трех лет мы открыли более 20 музеев и восстановили более 80 археологических памятников по всей стране, включая Каир. В частности, в прошлом году мы открыли музеи в локациях, которые особенно любят украинцы: в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде. Этой весной открыли Музей египетской цивилизации в Каире", - сообщил аль-Анани.

По его словам, коллекции новосозданных музеев наполняются экспонатами из хранилищ, из существующих музеев, из новых исследований или вследствие репатриации экспонатов из-за границы.

"Несколько дней назад мы вернули из Франции 145 объектов, из которых более 50 – признанные шедевры, которые будут переданы в разные музеи. У нас нет проблем, как наполнить новые музеи. Более того, мы еще и отправляем выставки за рубеж. Египет – самая богатая страна в мире по наследию. В наших хранилищах очень много экспонатов, мы способны наполнить еще 50 музеев", - сообщил министр.

Он также уточнил, что в ближайших планах Египта открытие еще многих музеев. Самым значимым событием станет Grand Egyptian Museum, на создание которого направлено $1,2 млрд. "Его открытие состоится, когда мы увидим стабильный прогресс в борьбе с пандемией в мире. Мы очень надеемся на прогресс в борьбе с COVID-19 и возвращение массового туризма, чтобы с экспозициями смогли ознакомиться не только египтяне, но и как можно посетителей со всего мира", - пояснил аль-Анани.

Кроме того, он анонсировал открытие в следующем году музея в Александрии, который был закрыт на реконструкцию последние десятилетия. Он посвящен греческому и римскому, античному периоду.