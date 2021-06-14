"Укроборонпром" рассматривает несколько площадок для возможного создания индустриальных парков – гендиректор

Госконцерн "Укроборонпром" активно работает над тем, чтобы рассматриваемые в Верховной Раде изменения к закону об индустриальных парках открыли окно возможностей для создания таких индустриальных площадок на предприятиях госконцерна, сообщил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

"Мы сейчас думаем о нескольких возможных площадках, которые могли бы стать успешными индустриальными парками в будущем", – сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах форума "Украина.30" в понедельник.

Гусев уточнил, что речь не только о ранее анонсированном проекте индустриального парка на базе ГП "Николаевский судостроительный завод".

Комментируя возможность создания таких парков на территориях госпредприятия "Завод им.Малышева" и Харьковского государственного авиационного производственного предприятия" (ХГАПП, оба – Харьков) гендиректор "Укроборонпрома" отметил, что для них разработаны и утверждены советом директором антикризисные планы. "Поэтому мы сейчас реализуем эти планы, потому что эти предприятия находятся в сложном финансовом состоянии. Надо сначала обеспечить на них серию антикризисных мер", – отметил Гусев.

Помимо того "Укроборонпром" в понедельник подписал генеральный договор о кластере высоких технологий "Антонов" с входящим в него госпредприятием "Антонов", Министерством образования и науки, Национальной академией наук Украины, а также рядом научных и образовательных учреждений. По прогнозам госконцерна, кластер позволит консолидировать усилия производства и науки для создания и реализации высоких технологий в авиастроении, станет площадкой для повышения квалификации инженеров и конструкторов и даст новый импульс для возрождения украинского авиаотрасли.