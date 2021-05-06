Инвестиции

20:15 06.05.2021

Американская ИТ-компания CognitOps привлекла $11 млн и создала центр по разработке в Украине

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Американская ИТ-компания CognitOps привлекла $11 млн и создала центр по разработке в Украине

Американская ИТ-компания CognitOps, поставщик приложений для работы со складами на основе искусственного интеллекта, объявляет о привлечении $11 млн в рамках раунда финансирования серии "A".

Как сообщается в пресс-релизе компании, инвестиционный раунд возглавила FirstMark Capital. В нем приняли участие все основные инвесторы компании, включая Chicago Ventures, Schematic Ventures, Haystack и CEAS Investments. Бет Феррейра, партнер FirstMark, войдет в совет директоров CognitOps.

"Мы считаем, что они (CognitOps - ИФ) находятся на переломном этапе, чтобы раскрыть потенциал современного распределительного центра за счет масштабного использования искусственного интеллекта и науки о данных. Сбои в цепочке поставок за последние 18 месяцев высветили болевые точки на складе и подчеркнули потребность рынка в новых инновационных решениях. CognitOps только начал революцию в складских операциях, и мы очень рады сотрудничеству с этой командой", - цитируется в релизе генеральный партнер FirstMark Capital Бет Феррейра

CognitOps также объявила о создании новой глобальной штаб-квартиры в г. Остин (штат Техас) и центре разработки программного обеспечения в Киеве.

Теги: #финансы #ит #центр
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