Шмыгаль и президент ЕБРР обсудили подготовку новых инвестпроектов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо обсудили подготовку новых инвестиционных проектов.

"Благодарны за профессиональную поддержку ЕБРР, в частности в решении вопросов реформирования и улучшения корпоративного управления ключевых государственных предприятий. Это очень сложная, но очень важная реформа, и все возможное для ее прогресса было осуществлено благодаря нашим совместным усилиям", - цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства по результатам его встречи с Рено-Бассо.

Премьер подчеркнул, что украинская сторона особенно заинтересована в реализации с ЕБРР совместных проектов модернизации и дальнейшего развития транспортной инфраструктуры и поддержки энергетического сектора.

"Предлагаем ЕБРР приобщиться к внедрению новых концессионных проектов, в частности внедрение программы государственного частного партнерства в дорожной отрасли", - сказал Шмыгаль.

Также премьер отметил, что Украина надеется на конструктивное сотрудничество с ЕБРР, которая позволит не только расширить диапазон отраслей и направлений деятельности, но и обеспечить положительную динамику по количеству проектов и достижения весомых результатов.

В свою очередь Рено-Бассо отметила, что ЕБРР продолжит поддерживать реформ, которые способствуют стабильному и предсказуемому бизнес-климата в Украине.

"Мы продолжим сосредотачиваться на частном секторе, в частности на банках и малом бизнесе, и на проектах, способствующих "озеленению" экономики", - отметила президент ЕБРР.