Инвестиции

13:44 04.03.2021

Правительство рассчитывает на привлечение миллиардов гривень за счет налоговой амнистии – премьер

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Правительство рассчитывает на привлечение миллиардов гривень за счет налоговой амнистии – премьер

Кабинет министров рассчитывает на привлечение миллиардов гривень за счет налоговой амнистии, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы ожидаем, что это будут большие объемы... Разные страны получали от таких акций от $500 тыс. до миллиардов и десятков миллиардов долларов, которые возвращались в "белый оборот". Хотелось бы, чтобы это были в миллиарды в гривнях хотя бы", - сказал премьер в ходе пресс-конференции в Киеве в четверг.

"Мы ожидаем поддержки этого законопроекта, реализации его в этом году", - отметил Шмыгаль.

При этом глава правительства отметил, что правительство все еще обсуждает возможную замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал (ННВК).

"Мы работаем над расчетами и возможностью рассмотрения введения ННВК. Как только будет наработан компромиссный вариант, концепция будет представлена широкому обсуждению", - пояснил премьер-министр.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте пакет законопроектов о налоговой амнистии - законопроекты №5153 (поправки в Налоговый кодекс), №5154 (изменения в Бюджетный кодекс), №5155 (поправки в валютное законодательство), а также законопроект №5156 - с поправками в Уголовный кодекс и другие законы. Законопроекты предлагают налоговую амнистию со ставкой специального сбора на единоразовое декларирование 5% для валютных ценностей, размещенных на банковских счетах в Украине, и других активов в Украине, а также по ставке 9% для валюты на банковских счетах и других активов, которые находятся за границей,

Теги: #шмыгаль #налоги #амнистия #кабмин
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