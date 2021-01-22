Инвестиции

13:10 22.01.2021

Азиатские рынки акций снизились на фоне новой вспышки коронавируса в Китае

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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снизились по итогам торгов в пятницу на фоне новой вспышки коронавируса в Китае и роста числа заражений в Юго-Восточной Азии.

Оптимизм инвесторов по поводу внедрения вакцин от COVID-19 омрачен резким скачком новых случаев заражения в КНР, где коронавирусная инфекция была ранее уже взята под контроль, пишет Associated Press.

Решением местных властей в ряде районов Пекина и некоторых других городах в пятницу началось массовое тестирование населения на коронавирус в связи с новой вспышкой распространения инфекции, сообщают местные СМИ.

По данным Государственного комитета здравоохранения КНР, за минувший четверг было выявлено 103 новых случая заражения COVID-19, из них девять ввезенных из-за рубежа и 94 внутри страны.

Тревогу у китайских властей вызывает то, что новый всплеск распространения инфекции происходит накануне "Праздника весны" - Нового года по лунному календарю, который приходится на 12 февраля. Этот праздник является одним из самых почитаемых в Китае. По традиции все члены больших семей собираются вместе, съезжаясь со всей страны. Это ведет к массовой миграции населения, а следовательно, к скоплениям большого количества людей, что, в свою очередь, может привести к активизации распространения вируса.

В Индонезии фиксируют рост смертности от COVID-19. В Малайзии, Таиланде и на Филиппинах увеличилось количество заболевших коронавирусом.

Это "вызывает некоторую обеспокоенность среди инвесторов, которые после медленного старта применения вакцин в мире спорят о том, насколько быстро страны смогут вакцинировать наиболее уязвимые группы населения и начать возвращение к обычным делам", отмечает аналитик Axi Стивен Иннес.

Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов опустился на 0,44%, отступив от 30-летнего максимума, достигнутого в ходе предыдущей сессии. За эту неделю, однако, он вырос на 0,58%.

Потребительские цены в Японии в декабре упали на 1,2% в годовом выражении после снижения на 0,9% месяцем ранее, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Падение цен оказалось сильнее, чем ожидалось, и было самым значительным с апреля 2010 года, пишет Trading Economics.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания в Японии (ключевой показатель, отслеживаемый ЦБ) рухнули на 1% после падения на 0,9% в ноябре. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 1,1%.

Снижение потребительских цен в Японии в декабре составило 0,3% в помесячном выражении по сравнению с 0,5% в ноябре.

В число лидеров снижения котировок вошли акции SCREEN Holdings Co. Ltd. (-3,7%), Nippon Steel Corp. (-3,5%) и JFE Holdings Inc. (-3,4%). Лидерами роста выступили акции Tokyo Electric Power Co. (+6,2%), Fujitsu Ltd. (+4,7%) и NEXON Co. Ltd. (+4,5%).

Рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. сократилась на 1,6%, производителя потребительской электроники Sony Corp. - на 1,2%. Также подешевели бумаги автопроизводителей Mitsubishi Motors Corp. (-1,7%), Toyota Motor Corp. (-1,1%) и Nissan Motor Co. (-2,1%).

Акции крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. Ltd. практически не изменились в цене.

Китайский индекс Shanghai Composite в пятницу снизился на 0,4% после роста до пятилетнего максимума днем ранее, гонконгский Hang Seng потерял 1,6%. По итогам недели индикаторы поднялись на 1,1% и 1,2% соответственно.

Наиболее существенные потери в ходе торгов в Гонконге понесли акции CNOOC Ltd., которые рухнули на 5,6% после того, как индексный провайдер MSCI объявил об исключении бумаг китайской нефтяной компании из состава некоторых индексов с 26 января. Ранее администрация президента США Дональда Трампа внесла CNOOC в "черный список" компаний, в которые запрещено инвестировать.

Цена бумаг PetroChina Co. Ltd. и China Petroleum & Chemical Corp. упала на 4,2% и на 3,9% соответственно.

Кроме того, заметно снизились котировки акций китайского страховщика China Life Insurance Co. Ltd. (-4,4%) и оператора казино Galaxy Entertainment Group Ltd. (-4,4%).

В лидерах роста оказались бумаги Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (+6%), занимающейся разработкой и производством биологических препаратов, а также одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг страны Meituan (+1,3%) и интернет-гиганта Tencent Holdings (+1,25%).

Южнокорейский индекс Kospi по итогам торгов упал на 0,64%, прервав трехдневную череду повышений после достижения рекордных максимумов накануне. В то же время недельный рост индекса составил 2,34%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей электроники Samsung Electronics Co. снизилась на 1,5%. Акции автопроизводителей Hyundai Motor Co. и Kia Motors Corp. подешевели соответственно на 2,8% и на 3,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,34% за день и прибавил 1,17% за неделю.

Розничные продажи в Австралии в декабре 2020 года упали на 4,2% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют предварительные данные Австралийского статистического бюро (ABS). Снижение показателя зафиксировано впервые с сентября. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение продаж на 2,5%, сообщает Trading Economics.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto уменьшилась на 1,9% и на 2,1% соответственно.

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