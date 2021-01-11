Delfast ищет $3 млн на полную локализацию производства в Украине

Компания по производству украинских электробайков Delfast ищет инвесторов с целью запустить полную локализацию производства электробайков в Украине.

"Мы собираем деньги на полную локализацию производства в Украине. Это позволит снизить себестоимость байков на 35%, отгрузить во все страны и выполнить спрос, который мы уже получили", - написал сооснователь Delfast Данил Тонкопий на своей странице в Facebook.

По его словам, инвесторы могут вложить в Delfast любую сумму от $10 тыс. до $1 млн. Когда компания выполнит заказы на $120 млн, инвесторы вернут свои инвестиции "с очень хорошим мультипликатором".

"Мы получили заявки на байки Delfast на сумму более $120 млн. Поэтому мы собираем инвестиции, чтобы запустить производство и выполнить все заказы. Для этого нам надо $3 млн... Уже 15 инвесторов подписали контракты на сумму около $600 тыс., и еще один крупный инвестор подписал опцион (право на инвестицию) на $1 млн", - отметил Тонкопий.

Он также сообщил, что сейчас электробайки Delfast производятся в Китае, однако компания хочет открыть R&D центр по разработке и мелкосерийному производству электробайков в Украине.

"Мы уже начали локализацию производства в Украине: рамы и металлические части делаем в Днепре, пластиковый обвес - в Харькове, печатные платы - в Киеве", - сказал сооснователь компании.

Как сообщалось, Delfast ожидает от Зеленского поддержки строительства завода электробайков в Украине.

В апреле 2020 года украинский стартап Delfast Bikes получил грант от программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" в размере более 3 млн грн на разработку и производство трехколесного электробайка Delfast Trike для курьеров и служб доставки с повышенной грузоподъемностью.

В феврале 2020 года Delfast Bikes, совместно с еще 14 стартапами, представлявших Украину на 10-й глобальной конференции предпринимателей и инвесторов Startup Grind Global-2020 в Кремниевой долине, в числе тройки украинских финалистов прошел в акселерационную программу Startup Grind Global.

Украинская служба курьерской доставки DelFast начала продавать электробайки собственной конструкции в 2016 году. Ранее DelFast использовал электровелосипеды для коммерческой доставки по Киеву в пределах часа.