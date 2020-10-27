Delfast ожидает поддержки от президента со строительством завода электробайков в Украине - соучредитель компании

Сооснователь компании по производству украинских электробайков Delfast Данил Тонкопий ожидает поддержки со стороны президента Украины Владимира Зеленского с постройкой завода по производству украинских электробайков.

Он написал на своей странице в Facebook, что планирует наладить серьезное производство на десятки тысяч электробайков в год, с конструкторским и дизайн-бюро, производством металла, пластика, электрических и электронных компонентов, сборкой аккумуляторов, разработкой софта и многим другим, что необходимо для производства и сборки электротранспорта.

"Я презентовал Президенту наш проект, рассказал ему, что на наших байках ездит полиция Мексики. Зеленский сразу предложил свою помощь по переводу украинских полицейских на наши электробайки:"Мы поможем, можете ко мне обращаться. Да, так прямо, напрямую, да. Моя команда поможет" - процитировал Тонкопий слова президента.

Он также сообщил, что Зеленский заявил о готовности помочь Delfast построить завод по производству электробайков, предположительно в Киевской области.

По словам Тонкопия, у Delfast уже есть подтвержденный спрос на несколько десятков тысяч байков от клиентов со всего мира.

Как сообщалось, в апреле украинский стартап Delfast Bikes получил грант от программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" в размере более 3 млн грн на разработку и производство трехколесного электробайка Delfast Trike для курьеров и служб доставки с повышенной грузоподъемностью.

В феврале Delfast Bikes, совместно с еще 14 стартапами, представлявших Украину на 10-й глобальной конференции предпринимателей и инвесторов Startup Grind Global-2020 в Кремниевой долине, в числе тройки украинских финалистов прошел в акселерационную программу Startup Grind Global.

Украинская служба курьерской доставки DelFast начала продавать электробайки собственной конструкции в 2016 году. Ранее DelFast использовал электровелосипеды для коммерческой доставки по Киеву в пределах часа.