Инвестиции

17:17 08.01.2021

ДТЭК к концу первого полугодия 2021г. намерен открыть в Великобритании инвестиционный хаб новой украинской энергетики

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ДТЭК к концу первого полугодия 2021г. намерен открыть в Великобритании инвестиционный хаб новой украинской энергетики

Энергетическая компания ДТЭК создает в Лондоне инвестиционный хаб новой украинской энергетики, начало работы которого запланировано на конец первого полугодия 2021 года, сообщила пресс-служба ДТЭК в пятницу.

"Мы создаем хаб для привлечения инвестиций в проекты новой энергетики в Украине. В первую очередь это касается возобновляемых источников энергии, систем накопления энергии и энергетических проектов с использованием водорода. Вместе с увеличением добычи газа и развитием сетей именно эти направления определены приоритетными в нашей новой стратегии", – сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, слова которого приводятся в релизе.

Согласно ему, операционную деятельность по привлечению инвестиций в Украину в Великобритании будет осуществлять специально созданная компании DTEK International Ltd.

В сообщении также указывается, что новый офис ДТЭК будет расположен в лондонском Сити и будет направлен на работу как с инвесторами, желающими инвестировать в Украину, так и с украинскими предпринимателями, развивающими энергетические проекты.

ДТЭК имеет корпоративное присутствие в Великобритании с 2013 года, отметили в компании, добавив, что в течение последних трех лет в Лондоне работает группа по международным рынкам капитала, управляющая отношениями с инвесторами, а в 2019 году организован выпуск зеленых еврооблигаций для финансирования проектов ДТЭК в сфере возобновляемых источников.

Как сообщалось, согласно новой стратегии ДТЭК 2030, компания взяла на себя, в частности, обязательства достичь соответствия европейскому законодательству о вредных выбросах к 2025 году и стать углеродно-нейтральной к 2040 году, продолжит практику внедрения беспроводной сети Wi-Fi на своих угледобывающих активах, намерена расширять электросетевые активы в Украине и странах ЕС и свою активность в зеленой энергетике, в том числе, новые проекты ВИЭ за пределами Украины, а также трейдинг на рынки стран ЕС. Кроме того, в планах компании развивать непрофильные направления бизнеса, в частности, телемедицину.

Теги: #хаб #великобритания #дтэк #энергетика
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