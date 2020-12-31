Китайские инвесторы и "МС-4" Ярославского созывают собрание акционеров "Мотор Сич" на 31 января

Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские о-ва) китайских инвесторов и ООО "МС-4" (Харьков) украинского бизнесмена Александра Ярославского, как владельцы более 10% акций, созывают на 31 января внеочередное собрание ПАО "Мотор Сич" (Запорожье).

Как сообщается в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), на собрание выносятся вопросы смены набсовета и утверждения устава в новой редакции.

В сообщении указан сайт проведения собрания mc-osa.com.ua, однако он еще не работает. Помимо того, полная дата собрания указана как 31 января 2020 года, и агентству "Интерфакс-Украина" пока не удалось получить комментария, с чем связано указание именно 2020 года.

Как сообщалось, акции "Мотор Сич" находятся под арестом с апреля 2018 года по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в возбужденном в июле 2017 года уголовном деле.

"Досудебным расследованием установлено, что с 2016 года по настоящее время неустановленные лица из числа нынешних и бывших должностных лиц и конечных бенефициарных владельцев "Мотор Сичи", действуя по предварительному сговору между собой с целью ослабления государства путем разрушения указанного предприятия (…), осуществили ряд сделок купли-продажи контрольного пакета акций общества в пользу иностранных компаний, которые намерены переместить активы и производственные мощности общества за пределы Украины, что приведет к его ликвидации и уничтожению", – сказано в определении суда от 7 сентября 2017 года об аресте 41,00087% акций, принятом по ходатайству СБУ.

Последняя попытка провести собрание акционеров 29 апреля 2020 года завершилась неудачей, так как депозитарий отказался составить реестр акционеров, сообщается на сайте "Мотор Сич".

Апелляционный суд Киева планирует 11 января 2021 года продолжить слушание ходатайства об отмене ареста акций "Мотор Сич".

Помимо того, в начале декабря китайские инвесторы направили в международный арбитраж инвестиционный спор с целью взыскания с государства Украина ущерба, оцениваемого ими в $3,5 млрд.

Как сообщалось, дочерняя компания Skyrizon китайской Beijing Xinwei Technology Group и DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в конце ноября сообщили о намерении подать обновленную совместную заявку в АМКУ на покупку "Мотор Сич", которая станет уже четвертой с августа этого года.

По данным источника в правительстве, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев, и какая-то часть спорного пакета акций выступает залогом по финансированию, предоставленному, в том числе, China Development Bank.

Об обеспокоенности США продажей "Мотор Сичи" китайским владельцам заявил во время визита в Киеве в конце августа 2019 года бывший на тот момент советником президента США по вопросам безопасности Джон Болтон. В конце прошлого года временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявил, что США рассчитывают на новую сделку по привлечению на "Мотор Сич" американского или другого инвестора, чтобы предприятие не было продано китайскому покупателю. Согласно информации агентства, этот вопрос также поднимался во время визита в Украину заместителя госсекретаря США Стивена Бигана в конце августа.

Согласно ему, в АМКУ в начале июня 2017 года поступило заявление от собственника китайской компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd. и "Мотор Сичи" о предоставлении разрешения на концентрацию, согласно которому этот гражданин Китая через подконтрольные структуры уже владеет указанными 41,00087%.

В судебном определении также говорилось, что продавцом выступал гражданин Украины, который владел напрямую 15,83% акций ПАО, а также 17,3113% его акций через Business House Helena и 15,7% через ООО "Гарант Инвест", ООО "Гарант Альфа", ЗАО "Торговый дом "Елена", СК "Мотор Гарант".

Согласно отчетности "Мотор Сичи", ранее его крупнейшим акционером-физлицом был почетный президент предприятия Вячеслав Богуслаев, на тот момент бывший народным депутатом. По данным системы раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), на конец второго квартала 2017 года единственным акционером с пакетом более 10% акций была панамская Business House Helena – 17,3113%.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-сентябре 2020 года получило 930,2 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 532,7 млн грн. Чистый доход "Мотор Сичи" вырос на 20,2% - до 7 млрд 679,5 млн грн.