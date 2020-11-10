Инвестиции

14:28 10.11.2020

Эстонский стройконцерн Nordecon рассматривает продажу двух приостановленных проектов под Киевом

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Эстонский строительный концерн Nordecon (ранее – AS Eesti Ehitus) рассматривает возможность продажи двух собственных проектов в Киевской области, приостановленных на стадии разработки.

"Мы продолжаем искать возможности для выхода из наших двух приостановленных проектов недвижимости или подписания договора о строительстве с потенциальным новым собственником", – сообщает компания в промежуточном финансовом отчете за третий квартал 2020 года.

Речь идет о приостановленных на стадии разработки с 2015 года двух проектах: логистическом комплексе в Киевской области площадью 45 тыс. кв. м и офисно-гостиничном комплексе Boryspil Plaza.

Согласно отчету, концерн также выкупил земельные участки компании-партнера ООО "В.И. Центр", предназначенные для размещения производственно-складского и офисно-гостиничного комплекса в Счастливом Киевской области, и передал в ипотеку для сохранения инвестиций и предоставленных кредитов. Активы ООО "В.И. Центр" по состоянию на 2019 год составляли 248,3 млн грн.

Как говорится в финансовом отчете компании, доля выручки украинской дочерней компании ООО "Еврокон Украина" (Киев) в общем объеме концерна в январе-сентябре 2020 года сократилась с 2% до 1% (EUR2,51 млн). При этом по итогам третьего квартала выручка возросла в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила EUR1,37 млн.

Среди активных проектов нежилой недвижимости в Украине концерн указывает реконструкцию двух школ на востоке Украины.

В то же время, как сообщается в отчете, "деятельность по развитию недвижимости, которая нуждается в крупных инвестициях, остается приостановленной, чтобы минимизировать риски, пока ситуация в Украине не улучшится".

ООО "Еврокон Украина" создано в 2003 году. Основными направлениями деятельности является строительство офисной, гостиничной, торговой и логистической недвижимости.

Согласно данным веб-сайта компании, портфель реализуемых ею проектов включает первый киевский инновационный парк Unit.City (6,2 тыс. кв. м, заказчик - ООО "Киев Стандартбуд"), жилкомплекс Scandia в Броварах (Киевская обл.) (2,1 га, заказчик - ООО "Просперитатис"), ЖК по бульв. Лепсе в Киеве и др.

Теги: #киев #строительство #недвижимость
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