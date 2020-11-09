Недоверие к судебной системе возглавило антирейтинг преград для иностранных инвестиций - опрос бизнеса

Недоверие к судебной системе возглавило антирейтинг преград для иностранных инвестиций, тогда как "лидер" предыдущих лет - коррупция - заняла второе место, свидетельствуют результаты ежегодного опроса иностранных инвесторов, который провели Европейская бизнес ассоциация (ЕБА), Dragon Capital и Центр экономической стратегии (ЦЭС).

"Впервые за пять лет опроса недоверие к судебной системе возглавило антирейтинг препятствий для иностранных инвестиций. Широко распространенная коррупция - лидер предыдущих лет - заняла второе место. Эти два препятствия являются важнейшими как для стратегических, так и портфельных инвесторов", - сообщила ЕБА в релизе в понедельник по итогам опроса, проведенного в октябре 2020 года.

Как указала ЕБА, среди крупнейших преград инвесторы назвали также монополизацию рынков и захват власти олигархами, а стратегические инвесторы, в частности, указали на сложное и нестабильное законодательство.

"Потенциальный повторный локдаун будет иметь умеренное негативное влияние на инвестиционную активность. 47% стратегических инвесторов, которые уже работают в Украине, отметили, что не изменят свои инвестиционные планы, при этом 27% снизят или остановят инвестиции", - отмечает бизнес-ассоциация.

При этом 48% опрошенных иностранных инвесторов полагают, что инвестиционная привлекательность Украины снижается, 42% - не видят существенных изменений и только 9% видят улучшения, указала ЕБА.

Эффективная борьба с коррупцией окажет самое благоприятное влияние на инвестиционный климат, полагают и стратегические, и портфельные инвесторы. Другими важными факторами станут перезапуск судебной системы и назначение на ключевые позиции реформаторов с высокой репутацией, свидетельствуют данные опроса.

"Дефолт по государственным заимствованиям был назван самой большой угрозой для инвестиционного климата. Вторую и третью позицию заняли отход от демократических ценностей и изменение геополитического курса. Стратегические инвесторы также видят угрозу в слишком мягкой бюджетной и монетарной политике, что несет риски для макроэкономической стабильности", - указала ЕБА.

Портфельные инвесторы указывают на несостоятельность достичь договоренности с МВФ существенной угрозой после дефолта, добавили в ассоциации.