Инвестиции

14:32 09.11.2020

Недоверие к судебной системе возглавило антирейтинг преград для иностранных инвестиций - опрос бизнеса

2 мин читать
Недоверие к судебной системе возглавило антирейтинг преград для иностранных инвестиций - опрос бизнеса

Недоверие к судебной системе возглавило антирейтинг преград для иностранных инвестиций, тогда как "лидер" предыдущих лет - коррупция - заняла второе место, свидетельствуют результаты ежегодного опроса иностранных инвесторов, который провели Европейская бизнес ассоциация (ЕБА), Dragon Capital и Центр экономической стратегии (ЦЭС).

"Впервые за пять лет опроса недоверие к судебной системе возглавило антирейтинг препятствий для иностранных инвестиций. Широко распространенная коррупция - лидер предыдущих лет - заняла второе место. Эти два препятствия являются важнейшими как для стратегических, так и портфельных инвесторов", - сообщила ЕБА в релизе в понедельник по итогам опроса, проведенного в октябре 2020 года.

Как указала ЕБА, среди крупнейших преград инвесторы назвали также монополизацию рынков и захват власти олигархами, а стратегические инвесторы, в частности, указали на сложное и нестабильное законодательство.

"Потенциальный повторный локдаун будет иметь умеренное негативное влияние на инвестиционную активность. 47% стратегических инвесторов, которые уже работают в Украине, отметили, что не изменят свои инвестиционные планы, при этом 27% снизят или остановят инвестиции", - отмечает бизнес-ассоциация.

При этом 48% опрошенных иностранных инвесторов полагают, что инвестиционная привлекательность Украины снижается, 42% - не видят существенных изменений и только 9% видят улучшения, указала ЕБА.

Эффективная борьба с коррупцией окажет самое благоприятное влияние на инвестиционный климат, полагают и стратегические, и портфельные инвесторы. Другими важными факторами станут перезапуск судебной системы и назначение на ключевые позиции реформаторов с высокой репутацией, свидетельствуют данные опроса.

"Дефолт по государственным заимствованиям был назван самой большой угрозой для инвестиционного климата. Вторую и третью позицию заняли отход от демократических ценностей и изменение геополитического курса. Стратегические инвесторы также видят угрозу в слишком мягкой бюджетной и монетарной политике, что несет риски для макроэкономической стабильности", - указала ЕБА.

Портфельные инвесторы указывают на несостоятельность достичь договоренности с МВФ существенной угрозой после дефолта, добавили в ассоциации.

Теги: #цэс #опрос #еба #бизнес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:41 09.11.2020
Результаты президентского опроса, проведенного 25 октября, будут обнародованы в ближайшее время – "Слуга народа"

Результаты президентского опроса, проведенного 25 октября, будут обнародованы в ближайшее время – "Слуга народа"

12:58 09.11.2020
Во Львовской области предприниматели провели акцию протеста на нескольких международных трассах

Во Львовской области предприниматели провели акцию протеста на нескольких международных трассах

10:20 06.11.2020
Служба качества образования с 5 до 11 ноября проводит анонимный онлайн-опрос по качеству дистанционного обучения в 2020/2021 учебном году

Служба качества образования с 5 до 11 ноября проводит анонимный онлайн-опрос по качеству дистанционного обучения в 2020/2021 учебном году

16:03 05.11.2020
ЕБА поддерживает законодательные инициативы по привлечению в Украину клиниспытаний вакцин от COVID-19 и препаратов для его лечения

ЕБА поддерживает законодательные инициативы по привлечению в Украину клиниспытаний вакцин от COVID-19 и препаратов для его лечения

10:56 04.11.2020
Большинство украинцев отрицательно относятся к решению КС по отмене электронного декларирования – соцопрос

Большинство украинцев отрицательно относятся к решению КС по отмене электронного декларирования – соцопрос

15:49 03.11.2020
Минцифры и Facebook запускают образовательный хаб для малых и средних предприятий

Минцифры и Facebook запускают образовательный хаб для малых и средних предприятий

13:33 29.10.2020
Опрос от Зеленского имел целью мобилизацию избирателей "Слуги народа", президент не стремится выполнять обещания - эксперты

Опрос от Зеленского имел целью мобилизацию избирателей "Слуги народа", президент не стремится выполнять обещания - эксперты

17:29 27.10.2020
Локдаун в декабре нанесет удар по бизнесу, зависящему от предновогодних продаж – мнение

Локдаун в декабре нанесет удар по бизнесу, зависящему от предновогодних продаж – мнение

15:02 27.10.2020
Более трети украинцев считает, что социально-экономическая политика власти направлена на поддержку богатых и олигархов - опрос

Более трети украинцев считает, что социально-экономическая политика власти направлена на поддержку богатых и олигархов - опрос

16:23 26.10.2020
Опрос Зеленского частично создал неправомерное политическое преимущество для партии власти на выборах, отмечают в БДИПЧ ОБСЕ

Опрос Зеленского частично создал неправомерное политическое преимущество для партии власти на выборах, отмечают в БДИПЧ ОБСЕ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Всемирный банк выделит $100 млн на восстановление экономики подконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей - Зеленский

Украина планирует создать свободную экономическую зону не только на Донбассе, но и в одной из областей Западной Украины – Ермак

Инвесторов ВИЭ пригласили на обед к президенту и пригрозили спустить собак – вице-президент NBT

Правительство в ближайшее время обнародует аудит государства - Зеленский

Зеленский заявил о начале работы над стратегией развития экономики Донецкой и Луганской областей

ПОСЛЕДНЕЕ

США при Байдене повернутся в сторону безуглеродной энергетики, присоединившись к Парижскому соглашению - эксперт

Всемирный банк выделит $100 млн на восстановление экономики подконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей - Зеленский

Украина планирует создать свободную экономическую зону не только на Донбассе, но и в одной из областей Западной Украины – Ермак

Concorde Capital инвестирует еще более $25 млн в три проекта загородной недвижимости под Киевом

Глава "Нафтогаза" не верит в интерес инвесторов к приватизации государственных ТЭЦ из-за долгов

KAN Development инвестирует 570 млн грн в строительство образовательного комплекса с архитектурным уклоном в Киеве

"Надра Украины" выставили на торги офисное здание в центре Львова за 445 млн грн

Анализ наилучшего использования завода "Большевик" разработает Cushman&Wakefield - источник

Девелопер UDP ввел в эксплуатацию бизнес-кампус B11 в Unit.City стоимостью 200 млн грн

Киевский "Большевик" может быть оценен в 1,3-1,5 млрд грн при условии правильной подготовки к аукциону – эксперт

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА