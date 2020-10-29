Украина заинтересована в увеличении баварских инвестиций – Разумков на встрече с лидером ХСС в Бундестаге

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и председатель фракции Христианско-социальный союз в Баварии (ХСС) в немецком парламенте (Бундестаге) Александр Добриндт (Alexander Dobrindt) обсудили усиление экономического сотрудничества Украины и федеральной земли Баварии, сообщает пресс-служба аппарата парламента в четверг.

"Стороны обсудили ряд важных вопросов, в частности, усиление сотрудничества с Баварией - одним из самых мощных экономических регионов Германии. Разумков сообщил, что Украина настроена на дальнейшее углубление торговых связей, а также заинтересована в увеличении баварских инвестиций", - отмечается в сообщении.

По словам спикера украинского парламента, Бавария является одним из крупнейших торговых партнеров Украины по объему экспортно-импортных операций среди федеральных земель Германии и за прошлый год этот объем составил почти EUR900 млн.

Разумков поблагодарил Добриндта и ХСС за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Он также выразил благодарность за сверхважные посреднические усилия Германии в "нормандской формате" для достижения мира на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба, Добриндт принял приглашение Разумкова посетить Украину во главе парламентской группы ХСС и заверил, что ХСС поддерживает реформы в Украине и ее евроинтеграционные устремления.

Как сообщалось, Разумков 29-30 октября находится с визитом в Германии.