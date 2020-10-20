Инвестиции

11:22 20.10.2020

Зеленский готов поставить точку по вопросам введения налога на выведенный капитал и нулевой декларации

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Зеленский готов поставить точку по вопросам введения налога на выведенный капитал и нулевой декларации

 Президент Владимир Зеленский готов поставить точку по вопросам введения налога на выведенный капитал и нулевой декларации, сообщил он в ходе своего выступления в Верховной Раде.

"Создать экосистему для внешних и внутренних инвестиций. Высвободить дополнительный внутренний экономический ресурс - речь идет о налоге на выведенный капитал и нулевую декларацию. Время поставить точку в этом вопросе, и я готов это сделать", - сказал он с трибуны парламента.

Президент поручил правительству учесть эти и другие важные направления.

Теги: #капитал #зеленский #декларация #рада
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