Инвестиции

15:29 19.10.2020

Датский производитель мягкой мебели Hjort Knudsen инвестирует EUR11 млн в новый завод в г.Ривне

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Датский производитель мягкой мебели Hjort Knudsen инвестирует EUR11 млн в новый завод в г.Ривне

Производитель мягкой мебели Hjort Knudsen (Дания) в рамках расширения деятельности в Украине намерен инвестировать EUR 11 млн в строительство на окраине Ривного предприятия по выпуску дизайнерской мебели, сообщает пресс-служба Ривненской облгосадминистрации.

"В Ривненскую область заходит еще один мощный инвестор. Датская швейная компания "Хйорт Кнудсен" решила создать филиал в области. Приход такого инвестора свидетельствует о привлекательных условиях ведения бизнеса в области, что привлечет и других доноров", - цитирует пресс-служба на своем сайте председателя ОГА Виталия Коваля в ходе встречи с директором ООО "Объединенная мода Украины" Лаурсена Стина Левринга.

Инвестор планирует построить производство площадью в 40 тыс. кв. м, создать 1000 рабочих мест. В планах - создание производства замкнутого цикла с изготовлением продукции с добавленной стоимостью.

Проект готовился около года с привлечением облгосадминистрации, агентства "ИнвестИнРивне".

В настоящее время Hjort Knudsen имеет в Украине 4 филиала - подразделения ООО "Объединенная мода Украины": во Львове, Почаеве (Тернопольская обл.), Великих Мостах и Бродах (оба - Львовская обл.). Предприятия производят традиционные и дизайнерские диваны, клубные и офисные стулья, ассортимент насчитывает более 200 тканевых моделей и широкую гамму цветов кожи для обивки.

Согласно информации компании-поставщика быстромонтируемых стальных строений Llentab, для фабрики Hjort Knudsen в Бродах она поставила такое строение площадью 4,75 тыс. кв. м в 2019 году.

По данным сайта поиска работы work.ua, в настоящее время компания набирает работников как для работы в Ривном, так и в Бродах.

"Наша компания - это семейный бизнес, основанный около 50 лет назад. Сначала производство было налажено в Польше. В Украине это пока 4 филиала, где работают 1300 работников. Мы решили расширяться, с нетерпением ожидаем начала работ на Ривненщине", - цитирует Лаурсена Стина Левринга пресс-служба Ривненской ОГА.

ООО "Объединенная мода Украины", согласно Едином госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, зарегистрировано в 2002 году во Львове, конечный бенефициар – Клаус Хйорт Кнудсен.

Компания в 2019 году получила более 1 млн грн чистой прибыли (как и годом ранее), чистый доход превысил 511 млн грн (на 48,7% больше).

Компания Hjort Knudsen , по информации на ее сайте, имеет производственные мощности в Европе площадью 90 тыс. кв. м, 2300 сотрудников.

В настоящее время продукция экспортируется более чем в 11 стран мира.

Теги: #мебель #инвестор #дания
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