Инвестиции

19:46 17.09.2020

"Укрпошта" планирует разделить предоставление услуг и привлечь курьеров для доставки высокомаржинальных продуктов

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"Укрпошта" планирует разделить предоставление услуг и привлечь курьеров для доставки высокомаржинальных продуктов

АО "Укрпошта" планирует разделять предоставление услуг по сегментам, заявил генеральный директор АО Игорь Смелянский в эфире KSE Business Transformation Week "Трансформационные лидеры. Публичный сектор" вечером в четверг.

"Мы будем разделять наши услуги. Стандартные - такие как доставка газет, счетов и писем - это будут делать те бабушки, которые у нас есть сейчас. А вот посылки, рекомендованные письма, документы и прочие подобные услуги - будут предоставлять парни и девушки с рюкзаками, которые будут быстро бегать и получать деньги за каждую доставку", - отметил он.

Гендиректор "Укрпошты" подчеркнул, что понимает, что построить полноценную современную компанию по модели DHL с современным штатом "Укрпошты" - не удастся. Однако отметил, что реформы в компании необходимо проводить как можно быстрее, чтобы привлечь наиболее квалифицированные кадры.

"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на неконтролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.

Теги: #укрпошта #курьер
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