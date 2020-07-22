Экономика

16:51 22.07.2020

"Укрпошта" намерена запустить курьерскую доставку в Бердянске, Павлограде и Белой Церкви

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"Укрпошта" намерена запустить курьерскую доставку в Бердянске, Павлограде и Белой Церкви

"Укрпошта" намерена открыть новые участки курьерской доставки в Бердянске, Павлограде и Белой Церкви, сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский на брифинге в среду.

Помимо этого, в столице в связи с удвоением объемов заказов появится еще одна новая локация базирования курьерских авто.

По словам Смелянского, помимо областных центров и столицы, участки курьерской доставки "Укрпошты" уже работают в Кривом Роге, Никополе, Кременчуге, Мелитополе и Каменском.

Как сообщалось, "Укрпошта" подписала соглашение финансового лизинга с "ОТП Лизинг" на приобретение 154 автомобилей стоимостью 93,7 млн грн. Закупленные 71 авто Fiat Doblo Maxi и 83 автомобиля Citroen Jumper поставят в сентябре текущего года. Их планируется использоватть для курьерской доставки и внутригородских маршрутов.

Теги: #укрпошта #доставка #курьер
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