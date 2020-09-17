Мининфраструктуры намерено передать в концессию порт "Измаил"

Министерство инфраструктуры Украины рассматривает возможность передачи в концессию порта "Измаил" и других морпортов Украины, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Измаил" – концессии быть, "Черноморску" и паромной переправе - также быть, и еще дополнительно Бердянский морпорт мы будем готовить к концессии. Единственное - немного подождем с портом "Пивденный", - сказал он в ходе круглого стола "Реформа транспортной инфраструктуры в Украине" в четверг, организованного Eвропейской бизнес-ассоциацией.

При этом министр отметил, что старт процесса передачи в концессии намечен на 2020 год.

"Точно в этом году (старт концессии – ИФ). Хочу, чтобы уже начали готовить ТЭО в зависимости от того, это будет публичная инициатива или частная. Мы готовы к разным экспериментам. Нужно смотреть какой формат будет лучше работать и позволит в кратчайшие сроки это все реализовывать", - сказал Криклий.