Украина объявила дебютный аукцион по приватизации Немировского спиртзавода

Фонд госимущества Украины объявил о проведении дебютного аукциона по приватизации спиртового завода, выставив в "ProZorrо.Продажи" на 15 октября имущество Немировского спиртового завода (Винницкая обл.) по стартовой цене 49,6 млн грн.

"Господа инвесторы, ничего не планируйте на октябрь. График аукционов будет достаточно плотным - по два в неделю. Первый состоится уже 15 октября", – прокомментировал объявление глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.

Он напомнил, что на первом этапе приватизации ГП "Укрспирт", включающего 41 завод, Фонд госимущества получил 12 объектов, состоящих из отдельного имущества спиртзаводов ГП, так называемых МОД - мест осуществления деятельности.

По мнению Сенниченко, инвесторов должно привлечь то, что по закону о приватизации "Укрспирта" разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию новых предприятий по производству спирта будут предоставляться только с 1 июля 2021 года, а ограничение на импорт спирта будет действовать до 1 января 2024 года.

Глава ФГИ уточнил, что стартовая цена на спиртзаводы определена по итогам инвентаризации. "Я почему-то не сомневаюсь, что цена за активы будет взлетать в разы", – спрогнозировал Сенниченко.

По словам заместителя главы ФГИ Тараса Елейко, Немировский спиртзавод является одним из лидеров отрасли, его мощности составляют 6800 дал спирта класса "Люкс".

В то же время сейчас, согласно презентации Фонда, производство на нем приостановлено. Общая площадь строений – 13,5 тыс. кв м, площадь земельного участка – 28,7 га.