Инвестиции

16:49 15.09.2020

BT Invest планирует открыть ТЦ с супермаркетом Novus у ст. м. "Житомирская" в Киеве

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BT Invest планирует открыть ТЦ с супермаркетом Novus у ст. м. "Житомирская" в Киеве

Литовская инвестиционная группа BT Invest планирует открыть торговый центр (ТЦ) XIT Mall с супермаркетом Novus возле станции метро "Житомирская" в Киеве.

Согласно проекту, в четырехуровневом ТЦ общей площадью 16 тыс. кв. м будет устроена галерея, соединяющая его со станцией метро. Инфраструктура объекта также включает парковку на 180 машиномест.

Предполагается, что в торговом центре разместятся около 80 магазинов, в том числе с детскими товарами, а также кафе, рестораны и продуктовый супермаркет Novus.

Как сообщалось, в 2018 году Антимонопольный комитет Украины разрешил Sopason Holdings Limited (Кипр), принадлежащей владельцам BT Invest и Novus, на приобретение ООО "Альянс-Экопроект" (Киев). Компания в 2009 году получила земельный участок в 1 га по просп. Победы, 134/1 возле станции метро Житомирская для строительства торгово-офисного комплекса с паркингом. Разработку концепции нового ТЦ осуществляла компания UTG.

По данным СМИ, в апреле 2020 года Святошинский райсуд постановил предоставить следствию доступ к документации ООО "Альянс-Экопроект" в рамках дела о незаконном строительстве.

ООО "Альянс-Экопроект" создано в 2008 году. По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, учредителями компании являются кипрские Sopason Holdings Limited (75%) и Vernum Capital Management Limited (25%). Конечными бенефициарами указаны Марина Познякова, Раймондас Туменас и Агне Рузгине (все - граждане Литвы) и Анастасия Игнатченко.

Зарегистрированный капитал общества составляет 14 млн грн.

BT Invest создана в 2008 году бывшими акционерами компании "Сандора" Раймондасом Туменасом и ныне покойным Игорем Беззубом. Развивает сеть продуктовых супермаркетов Novus, включающую 47 магазинов, холдинг Stolitsa Group, реализующий проекты недвижимости в Киеве и Киевской области, и выступает инвест-партнером строительства столичного торгово-развлекательного центра Retroville.

Теги: #киев #тц #недвижимость #novus
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