Инвестиции

14:31 03.09.2020

Рада приняла в 1-м чтении два законопроекта из пакета проектов законов о привлечении инвестиций

1 мин читать
Рада приняла в 1-м чтении два законопроекта из пакета проектов законов о привлечении инвестиций

 Верховная Рада приняла за основу законопроект №3761 с поправками в Налоговый кодекс с льготами для проектов со значительными инвестициями, а также законопроект №3262 - с поправками в Таможенный кодекс из пакета проекта законов о привлечении инвестиций.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", законопроект №3261 поддержали 273 народных депутата, а проект закона №3262 - 262 депутата, при необходимых 226 голосах.

Законопроекты предусматривают налоговые льготы для инвесторов, которые реализуют проекты со значительными инвестициями, а также освобождают от пошлин при импорте оборудования для таких проектов.

Кроме того, законопроект с поправками в Налоговый кодекс предлагает на 2021-2035 годы освободить от НДС оборудование, которое ввозится для реализации проекта со значительными инвестициями, а также предусматривает льготы по налогу на прибыль.

Как отметила замглавы Офиса президента Юлия Ковалив в выступлении с парламентской трибуны, законопроекты призваны в пакете с принятым ранее за основу законопроектом №3760 об "инвестнянях" усилить позиции Украины по привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест.

Она также уточнила, что ко второму чтению будет уточнен перечень оборудования, которое может освобождаться от пошлин при импорте.

Теги: #иневстиции #рада #налоговый_кодекс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:12 03.09.2020
Рада в 1-м чтении поддержала поправки в госбюджет-2020

Рада в 1-м чтении поддержала поправки в госбюджет-2020

13:04 03.09.2020
Ожидаем прохождения профессиональных, квалифицированных женщин в местные органы власти - замглавы Рады

Ожидаем прохождения профессиональных, квалифицированных женщин в местные органы власти - замглавы Рады

11:38 03.09.2020
Рада разблокировала ратификацию меморандума с ЕС на получение EUR1,2 млрд

Рада разблокировала ратификацию меморандума с ЕС на получение EUR1,2 млрд

11:35 03.09.2020
Депутаты перед выборами посвятят неделю избирателям

Депутаты перед выборами посвятят неделю избирателям

20:42 02.09.2020
Комитет Рады по вопросам организации власти заслушает замглавы украинской делегации ТКГ Фокина - Качура

Комитет Рады по вопросам организации власти заслушает замглавы украинской делегации ТКГ Фокина - Качура

11:32 02.09.2020
Рада в первом чтении одобрила порядок создания ВГА в ОТГ, если ЦИК сочтет невозможным проведение там местных выборов – 240 голосов

Рада в первом чтении одобрила порядок создания ВГА в ОТГ, если ЦИК сочтет невозможным проведение там местных выборов – 240 голосов

23:06 29.08.2020
Рада адаптирует закон о НАБУ с решением КС о неконституционности назначения директора НАБУ Сытника

Рада адаптирует закон о НАБУ с решением КС о неконституционности назначения директора НАБУ Сытника

22:38 29.08.2020
Рада вероятно отрицательно ответит на обращение Кравчука о приведении постановления о местных выборах в соответствие с минскими соглашениями

Рада вероятно отрицательно ответит на обращение Кравчука о приведении постановления о местных выборах в соответствие с минскими соглашениями

13:36 26.08.2020
В Раде создадут рабгруппу для наработки специальных законов, направленных на установление мира в Украине - Качура

В Раде создадут рабгруппу для наработки специальных законов, направленных на установление мира в Украине - Качура

11:16 17.08.2020
Фракция "Голос" подала 2150 правок к законопроекту о локализации

Фракция "Голос" подала 2150 правок к законопроекту о локализации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский хочет встретиться с владельцами лицензий на добычу полезных ископаемых в Кировоградской области, которые не реализовываются годами

Глава НБУ заверил международных инвесторов в последовательной монетарной и валютной политике

Кабмин расширил список запрещенных к приватизации госпредприятий в 3,5 раза

Участие американских инвесторов в приватизации украинских госпредприятий может помочь укреплению двусторонних отношений – Шмыгаль на встрече с Биганом

Президент поручил Криклию и Арахамии проработать вопрос оснащения Николаевского аэропорта необходимым оборудованием

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский поручил Кабмину усовершенствовать процедуру получения иностранными ИТ-специалистами разрешения на иммиграцию в Украину

ЕБРР предоставит "Астарте" дополнительный $10 млн кредит

ЕБРР предоставит до EUR28,5 млн кредита на решение проблемы мусора в Хмельницком

Украина намерена привлечь $100 млн от МБРР на проект "Восточная Украина"

АМКУ вернул DCH Ярославского заявку на покупку "Мотор Сичи"

Райффайзен Банк Аваль и ЕБРР предоставляют нефтегазотрейдеру "Надежда" кредит до 440 млн грн по программе распределения рисков

"Интерпайп НТЗ" направил 11 млн грн на ремонт кольцевых печей в трубных цехах

НБУ на тендере по 90-дневному рефинансированию 28 августа предоставил Кредобанку, Аккордбанку и УБРР 930 млн грн

США обеспокоены намерениями Украины привлекать китайские инвестиции в индустрию

ЕБРР обеспечит $100 млн "Новус Украина" на строительство распределительного центра и более 30 магазинов до конца 2022 года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА