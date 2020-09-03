Инвестиции

14:17 03.09.2020

Зеленский поручил Кабмину усовершенствовать процедуру получения иностранными ИТ-специалистами разрешения на иммиграцию в Украину

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Зеленский поручил Кабмину усовершенствовать процедуру получения иностранными ИТ-специалистами разрешения на иммиграцию в Украину

 Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу правительству разработать и вынести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты, направленные на развитие ИТ-индустрии в Украине.

Как сообщается на сайте Офиса президента, соответствующий указ № 371/2020 Зеленский подписал 3 сентября 2020 года.

Согласно документу, Кабмин с привлечением представителей госорганов, бизнес-ассоциаций, независимых экспертов и нардепов должен в трехмесячный срок разработать и вынести на рассмотрение парламента законопроекты, направленные на стимулирование осуществления хозяйственной деятельности в сфере информационных технологий.

В частности, на законодательном уровне должны быть определены временные особенности налогообложения заработных плат ИТ-специалистов, которые находятся в трудовых отношениях с ИТ-компаниями, для установления эффективного уровня налоговой нагрузки и содействия детенизации сферы оплаты труда и повышения конкурентоспособности отечественных ИТ-компаний на внешнем рынке.

Также президент настаивает на совершенствовании порядка осуществления процессуальных действий в ходе уголовного производства с целью предотвращения необоснованного вмешательства в деятельность ИТ-компаний.

Кроме того, согласно указу, правительство должно обеспечить совершенствование процедур получения ИТ-специалистами, которые являются иностранцами или лицами без гражданства и иммигрируют в Украину, разрешения на иммиграцию и получение работодателем (ИТ-компанией) разрешения на работу иностранцев и лиц без гражданства .

Кабинет министров также должен способствовать развитию образования в области информационных технологий и интеграции лучших мировых практик в систему подготовки ИТ-специалистов для повышения их конкурентоспособности на рынке труда.

Согласно документу, должно быть обеспечено совершенствование профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных путем привлечения учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов в ИТ-сфере.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Теги: #зеленский #кадры #ит_сфера #иностранцы
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