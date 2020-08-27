Инвестиции

13:57 27.08.2020

Участие американских инвесторов в приватизации украинских госпредприятий может помочь укреплению двусторонних отношений – Шмыгаль на встрече с Биганом

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Участие американских инвесторов в приватизации украинских госпредприятий может помочь укреплению двусторонних отношений – Шмыгаль на встрече с Биганом

Премьер министр Денис Шмыгаль на встрече в заместителем государственного секретаря США Стивеном Биганом заявил, что участие американских инвесторов в приватизации украинских государственных предприятий может помочь укреплению двусторонних отношений.

"Приватизация неэффективных предприятий даст им новый толчок для развития, создаст рабочие места и положительно скажется на экономике. Продажа гостиницы "Днепр" стал для инвесторов сигналом, что Украина верна принципам честной и прозрачной торгов. Поэтому приглашаем американских инвесторов также присоединиться к аукционам", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, премьер-министр выразил благодарность США за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, предоставление важной военной помощи, а также введение санкций против Российской Федерации.

Со своей стороны Биган заверил Шмыгаля, что США поддерживают правительство в реформах, которые укрепляют демократические институты и улучшают бизнес-климат.

Теги: #приватизация #инвестиции #биган #шмыгаль
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