"Метинвест" на СевГОКе в 2020 году инвестирует в экологические мероприятия 2,3 млрд грн

Северный горно-обогатительный комбинат (СевГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящий в группу "Метинвест", инвестирует в экологические мероприятия в 2020 году 2,3 млрд грн.

Согласно информации компании "Метинвест Кривой Рог" в Facebook в четверг, СевГОК продолжает поиск эффективных методов охраны окружающей среды.

"В этот раз успешно опробовали торфогидроксидный реагент при проведении взрывных работ в карьере. Ранее в Анновском карьере после распыления вещества удалось сократить пыление на 30%, а выбросы газов – на 70%", - констатируется в сообщении.

При этом напоминается, что раствор торфогидроксидного реагента в экоцелях также использовали для закрепления сухих поверхностей карт хвостохранилища. Кроме того, для борьбы с пылью приобрели мощную водополивочную технику в карьеры.

Как сообщалось, "Метинвест" на СевГОКе в 2020 году инвестирует 3,1 млрд грн на модернизацию и капитальные ремонты оборудования, строительство стратегических объектов.

СевГОК входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".