Украина и Саудовская Аравия будут развивать перспективные направления двустороннего партнерства - МИД

Заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник и посол Королевства Саудовская Аравия в Украине Мухаммад Сулейман аль-Мусгер аль-Джибрин в ходе встречи обсудили практические шаги по активизации политического диалога между странами.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, с целью развития договоренностей, достигнутых между руководителями внешнеполитических ведомств во время телефонного разговора 10 августа, стороны обсудили шаги по активизации политического диалога между Украиной и Саудовской Аравией.

Так, посол поблагодарил украинскую сторону за отмену виз для граждан Великобритании и передал соответствующее письмо министра иностранных дел Саудовской Аравии, адресованное главе МИД Украины Дмитрию Кулебе.

"Собеседники договорились уделить особое внимание развитию двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также реализации совместных проектов в сельскохозяйственной и научно-технической сферах", - говорится в сообщении.