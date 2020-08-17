Основатели "Новой Пошты" стали инвесторами коворкинга Kooperativ

Основатели компании "Новая Пошта" Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк стали инвесторами коворкинга Kooperativ, открытие которого состоялось в конце 2019 года в столичном БЦ Paladis по ул. Сечевых Стрельцов, 23 (в здании бывшей книжной фабрики "Жовтень").

Создателями проекта являются основатель Fedoriv Group и Fedoriv Agency Андрей Федорив, основатель гостиницы Bursa Василий Гроголь и предприниматель из Франции Эдвард Мейер.

"Как-то в начале лета парни приехали на встречу в Fedoriv Agency и увидели, каким классным получился уже достроенный Kooperativ. Мы начали длинный разговор, итогом которого стало решение – Слава и Володя приобретут часть акций проекта и присоединятся к нам с Васей Гроголем в качестве партнеров", - написал Федорив на своей странице в Facebook.

По его словам, в дельнейшем партнеры будут работать над развитием коворкинга Kooperativ совместно.

"Первым шагом станет интеграция в Kooperativ нашего легендарного пространства в Арене (БЦ "Арена Сити" - ИФ), площадью около 1 тыс. м. Fedorivhub станет с 1 сентября Kooperativ Hub, а бывший офис Fedoriv – коворкингом примерно на 100 резидентов… Несмотря на сложный год, он показывает хорошие результаты и как операционная компания мы уже расширяемся" – рассказал Федорив.