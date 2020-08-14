Ярославский заявил о готовности привлечь $1 млрд для возрождения Харьковского авиазавода

Бизнесмен Александр Яролавский, активы которого объединены в группу DCH, заявил о готовности взять ответственность за восстановление Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП) и привлечь для этого $1 млрд.

"Из этой суммы $100 млн пойдут на выплату долгов; $500 млн - на достройку самолетов, производство которых уже начато, и закладку новых; $400 млн - на программы развития. Будет это приватизация или частно-государственное партнерство, не столь важно. Важно не упустить время", – говорится в его обращении на сайте DCH в пятницу.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе посещения предприятия заверили о заинтересованности государства в его восстановлении.

По словам Уруского, в рамках трансформации госконцерна "Укроборонпром" авиактивы будут переданы из него в новый госхолдинг "Антонов", которым будет управлять еще один новый госхолдинг – "Аэрокосмические системы Украины" под управлением Минпрома.

Криклий добавил, что по инициативе Зеленского планируется создать госавиакомпанию, которая будет заказывать отечественные самолеты для региональных рейсов.

"Одними реорганизациями и перестановками реального возрождения предприятия добиться невозможно. Планами сыт не будешь, коллективу ХАЗ нужны зарплаты и гарантии сохранения рабочих мест, независимо от того, кто и как их даст", – в свою очередь заявил Ярославский.

По его мнению, заводу необходима реальная поддержка государства и значительные частные инвестиции.

Бизнесмен указал, что группа DCH готова к открытому обсуждению своего предложения и намерена приложить все усилия, чтобы спасти предприятие для Харькова и Украины.

В начале августа DCH заявила о договоренности с китайской Beijing Xinwei Technology Group о совместной деятельности по развитию украинского авиастроения и, в частности, запорожского ПАО "Мотор Cич". Компании подали совместное заявление в АМКУ на покупку предприятия, в том числе ВСР претендует на более чем 25% акций.

ХГАПП занимался серийным производством транспортных многоцелевых самолетов Ан-74, региональных пассажирских самолетов Ан-140-100, очень легких многоцелевых самолетов ХАЗ-30, а также изготовлением центроплана самолетов Ан-148/Ан-158, запасных части и отдельных агрегатов самолетов и производством агрегатов вертолетов Ми-2МСБ, Ми-8МСБ в кооперации с "Мотор Сич".

В состав целостного комплекса ХГАПП также входят завод "Сокольники", завод "ТОРА", Чугуевский авиационный технологический завод и Конотопский завод.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

Инвестпортфель DCH включает активы в таких отраслях как строительство и девелопмент (сеть ТРЦ "Караван Megastorе" в Киеве, Харькове и Днепре, отель Kharkiv Palace, ЖК "Воздвиженка), финансы (страховая компания "ИНГО"), промышленность (ХТЗ, рудник "Сухая Балка", Днепровский метзавод), транспорт (международный аэропорт "Харьков"), спорт (регбийный клуб "Олимп").

В октябре 2019 года Ярославский заявил о готовности группы инвестировать в аэровокзальный комплекс международного аэропорта "Днепр", а также об участии в приватизации ГП "Завод "Электротяжмаш" (Харьков) и "Харьковоблэнерго".