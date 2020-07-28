Альфа-Банк ищет альтернативные инструменты инвестирования для клиентов в условиях падения ставок

Альфа-Банк (Киев) изучает варианты инструментов инвестирования, альтернативные банковским, которые могут быть предложены клиентам в условиях существенного снижения ставок по депозитам, сообщил генеральный менеджер (CEO) банка Рафал Ющак.

"С этими продуктами мы пока активно не работаем. Но уже думаем об этом, потому что на рынке падающих ставок нужны альтернативные инструменты инвестирования", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Ющак подчеркнул, что Украина является потенциально большим рынком для таких инструментов, поэтому Альфа-Банк рассматривает возможность упрощения инвестирования в фонды для клиентов.

Он добавил, что Альфа Банк рассматривает также доверительное управление, но внедрять этот продукт планирует не в 2020 году.

"Здесь рост спроса будет только после падения депозитных ставок в гривне ниже 5%. Потому что когда клиент без риска получает доходность больше 10%, тогда рисковые инструменты вызывают у клиентов большие сомнения", – добавил СЕО.

Ющак отметил, что видел, как этот рынок начинался и развивался в Польше. "Для банков это соблазн: завлечь клиента тем, что акции могут быстро расти. Но с этим инструментом нужно работать осторожно, потому что он несет риски для клиентов", – пояснил он.

По его словам, необходимо понять, как эти инструменты сделать доступными для клиента, который хочет диверсифицировать свои инвестиции. "Нужно смотреть новые технологии, инновации, как это работает, например, в Китае, других странах Азии. Они сейчас лучшие в инновациях", – считает Ющак.

Альфа-Банк на 1 июня 2020 года по размеру общих активов (94,113 млрд грн) занимал 6-е место среди 75 действовавших в Украине банков. Первоначально в Украине в 1995 году была основана инвестиционная компания "Альфа-Капитал", однако в 2012 году было принято решение о ее закрытии из-за кризиса на украинском фондовом рынке.

Основные бенефициары Альфа-Банка – Михаил Фридман (32,8632%), Герман Хан (20,9659%), Алексей Кузьмичев (16,3239%) и Петр Авен (12,4018%) – совладельцы ABH HoldingsS.A., который также имеет инвестиции в финансовые учреждения в Беларуси, Российской Федерации, Казахстане и Нидерландах, а также представительства на Кипре и в Великобритании.



Полностью интервью с генеральным менеджером Альфа-Банка Рафалом Ющаком читайте на сайте агентства www.interfax.com.ua