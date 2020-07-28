Инвестиции

15:29 28.07.2020

Альфа-Банк ищет альтернативные инструменты инвестирования для клиентов в условиях падения ставок

2 мин читать
Альфа-Банк ищет альтернативные инструменты инвестирования для клиентов в условиях падения ставок

Альфа-Банк (Киев) изучает варианты инструментов инвестирования, альтернативные банковским, которые могут быть предложены клиентам в условиях существенного снижения ставок по депозитам, сообщил генеральный менеджер (CEO) банка Рафал Ющак.

"С этими продуктами мы пока активно не работаем. Но уже думаем об этом, потому что на рынке падающих ставок нужны альтернативные инструменты инвестирования", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Ющак подчеркнул, что Украина является потенциально большим рынком для таких инструментов, поэтому Альфа-Банк рассматривает возможность упрощения инвестирования в фонды для клиентов.

Он добавил, что Альфа Банк рассматривает также доверительное управление, но внедрять этот продукт планирует не в 2020 году.

"Здесь рост спроса будет только после падения депозитных ставок в гривне ниже 5%. Потому что когда клиент без риска получает доходность больше 10%, тогда рисковые инструменты вызывают у клиентов большие сомнения", – добавил СЕО.

Ющак отметил, что видел, как этот рынок начинался и развивался в Польше. "Для банков это соблазн: завлечь клиента тем, что акции могут быстро расти. Но с этим инструментом нужно работать осторожно, потому что он несет риски для клиентов", – пояснил он.

По его словам, необходимо понять, как эти инструменты сделать доступными для клиента, который хочет диверсифицировать свои инвестиции. "Нужно смотреть новые технологии, инновации, как это работает, например, в Китае, других странах Азии. Они сейчас лучшие в инновациях", – считает Ющак.

Альфа-Банк на 1 июня 2020 года по размеру общих активов (94,113 млрд грн) занимал 6-е место среди 75 действовавших в Украине банков. Первоначально в Украине в 1995 году была основана инвестиционная компания "Альфа-Капитал", однако в 2012 году было принято решение о ее закрытии из-за кризиса на украинском фондовом рынке.

Основные бенефициары Альфа-Банка – Михаил Фридман (32,8632%), Герман Хан (20,9659%), Алексей Кузьмичев (16,3239%) и Петр Авен (12,4018%) – совладельцы ABH HoldingsS.A., который также имеет инвестиции в финансовые учреждения в Беларуси, Российской Федерации, Казахстане и Нидерландах, а также представительства на Кипре и в Великобритании.


Полностью интервью с генеральным менеджером Альфа-Банка Рафалом Ющаком читайте на сайте агентства www.interfax.com.ua

Теги: #альфа_банк #ющак
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:04 28.07.2020
Нам интересны новые приобретения -- CEO Альфа-Банк (Киев) Ющак:

Нам интересны новые приобретения -- CEO Альфа-Банк (Киев) Ющак:

16:11 27.07.2020
Наша цель – стать крупнейшим универсальным банком страны – CEO Альфа-Банк (Киев)

Наша цель – стать крупнейшим универсальным банком страны – CEO Альфа-Банк (Киев)

15:03 27.07.2020
Дешевые кредиты и ипотеку невозможно регулировать в ручном режиме – CEO Альфа Банка

Дешевые кредиты и ипотеку невозможно регулировать в ручном режиме – CEO Альфа Банка

13:20 27.07.2020
Альфа-Банк нацелен стать крупнейшим универсальным банком Украины – CEO

Альфа-Банк нацелен стать крупнейшим универсальным банком Украины – CEO

14:13 30.06.2020
ГФС расследует причастность сотрудников Альфа-Банка к выплате "теневой" зарплаты бизнесу

ГФС расследует причастность сотрудников Альфа-Банка к выплате "теневой" зарплаты бизнесу

13:51 17.03.2020
Альфа-Банк остановил продажу и выдачу наличных долларов, временно закрыл 45 отделений

Альфа-Банк остановил продажу и выдачу наличных долларов, временно закрыл 45 отделений

15:01 09.08.2019
Крупный банковский бизнес не примет участие в аукционе по продаже Проминвестбанка - Альфа-Банк (Украина)

Крупный банковский бизнес не примет участие в аукционе по продаже Проминвестбанка - Альфа-Банк (Украина)

11:49 31.07.2019
Альфа-Банк в I пол.-2019 увеличил чистую прибыль в 2,3 раза

Альфа-Банк в I пол.-2019 увеличил чистую прибыль в 2,3 раза

11:02 10.07.2019
Глава группы Альфа-Банк Украина Свитек: Украина сейчас напоминает Чехию в 90-х: тут такие же большие перспективы

Глава группы Альфа-Банк Украина Свитек: Украина сейчас напоминает Чехию в 90-х: тут такие же большие перспективы

09:53 09.07.2019
Альфа-Банк с "Укртелекомом" строит новый дата-центр в Киеве

Альфа-Банк с "Укртелекомом" строит новый дата-центр в Киеве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский в разговоре с президентом ЕБРР подтвердил готовность Украины выполнять условия для получения 2-го транша кредита МВФ и ЕС и обеспечение независимости НБУ

Комиссию по сотрудничеству Украина-Китай важно провести до конца 2020 года - Стефанишина

Президент ЕБРР в разговоре с Зеленским подтвердил поддержку реформ в Украине, поздравил с подписанием соглашения о макрофинансовой помощи с ЕС и размещением евробондов

ЕБРР обеспечит "Новус Украина" $100 млн кредит для строительства логистического центра в Киеве и расширения сети

ПОСЛЕДНЕЕ

Демократы подозревают Трампа в корыстных планах выделить $1,75 млрд на ремонт здания ФБР

Группа компаний RDS будет ремонтировать и строить дороги в Херсонской области

Зеленский в разговоре с президентом ЕБРР подтвердил готовность Украины выполнять условия для получения 2-го транша кредита МВФ и ЕС и обеспечение независимости НБУ

Комиссию по сотрудничеству Украина-Китай важно провести до конца 2020 года - Стефанишина

Президент ЕБРР в разговоре с Зеленским подтвердил поддержку реформ в Украине, поздравил с подписанием соглашения о макрофинансовой помощи с ЕС и размещением евробондов

Регуляторы ЕС требуют от Google гарантий при приобретении производителя фитнес-браслетов Fitbit

ЕБРР обеспечит "Новус Украина" $100 млн кредит для строительства логистического центра в Киеве и расширения сети

ЕИБ может выделить Украине EUR58 млн на модернизацию профтехобразования

Владеющая ПФК группа Solway намерена расширить выпуск никеля и меди на фоне роста спроса

Инвестиционный суд не должен входить в национальную судебную систему и рассматривать неинвестиционные споры – мнение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА