Наша цель – стать крупнейшим универсальным банком страны – CEO Альфа-Банк (Киев)

Интервью генерального менеджера (CEO) Альфа-Банка (Киев) Рафала Ющака агентству "Интерфакс-Украина" (часть I)

- На днях вышел отчет о финстабильности Нацбанка. В нем сказано, что были проведены экспресс-тесты 26-ти крупнейших банков: девяти потребуется докапитализация, из них два государственных, а суммарная доля на рынке остальных семи – 5%. Очевидно, что Альфа-Банк в этом списке девяти. Более того, судя по трем последним крупным кредитам, которые вы выдали аэропорту "Борисполь", "Укргазвидобуванню" и "Энергоатому", вы готовы к экспансии на рынке. Хотя полгода назад, еще до кризиса, вы только присоединили Укрсоцбанк, и это отражалось на ваших показателях. Как удалось сохранить стабильность?

- Банк работает в нормальном режиме. И я не считаю, что это достижение. То, что мы прибыльны, выполняем все нормативы и справляемся со стресс-тестами регулятора – признак правильного управления банком и правильности выбранной стратегии.

С момента моего прихода в банк все вокруг сильно изменилось. Никто не смог спрогнозировать пандемии и локдауна. Это кардинально повлияло на все банки. Конечно, мы упали в объемах – кого кредитовать, когда экономика стоит? Даже если хочется.

При этом для меня важно работать в ритме экономики: не закрываться и пережидать острую фазу, а уже сейчас адаптироваться к происходящему и отличаться от конкурентов.

С начала карантина мы не заморозили ни одного стратегического проекта, не остановили кредитование. Мы выделили кредит на зарплату сотрудникам аэропорта "Борисполь", когда никто не кредитовал. Это не говорит о том, что мы crazy, и ничего не понимаем, это значит, что мы как банк выполняем свою роль. И это наша адаптация к ритму клиентов, при этом с рациональным рисковым компонентом.

- Часто говорят, что кризис – это возможность оторваться от конкурентов, которые не так оперативны.

- И мы ею обязательно воспользуемся. Но у нас сложилась интересная ситуация. В середине марта, за пару дней до объявления карантина, мы согласовали стратегию развития банка. Кризис, конечно, повлияет на цифры, на динамику роста. Хотя мы уже видим уверенное возрождение бизнеса. Но сама стратегия, часть которой – задача отличаться от конкурентов, остается неизменной.

- Что для вас означает отличаться от конкурентов?

- Дело в том, что все банки одинаковые, все предлагают одни и те же услуги – везде можно положить депозит, обменять валюту, открыть карту. Но за последние несколько лет мир сильно изменился, как поменялись и ожидания клиентов от финансовых организаций. Появляется много стартапов, которые нас тоже стимулируют, заставляют менять формат работы, приобретать новые навыки. Это и приводит нас к новой стратегии и необходимости отличаться от массы других банков. Поменяться так, чтобы клиент выбирал нас осознанно и точно так же осознанно оставался с нами.

-Можете ли поделиться основными положениями новой стратегии банка?

- Сейчас в стратегии украинской "Альфы" есть четыре основных вектора. Первый – это фокус, то есть, система приоритетов: чем мы занимаемся, а чем – точно нет. Например, наша цель – стать крупнейшим универсальным банком страны, где есть все три компонента: корпоративный бизнес, МСБ и розница. При этом я понимаю, что у нас нет цели стать банком-лидером в корпоративном сегменте и конкурировать с госбанками. Моя цель в этом направлении – занять достойную нишу на рынке. И для меня это не признак слабости, а осознанный выбор, который сделает банк сильнее.

Одновременно мы хотим быть банком, лидирующим в рознице, в мобильном банкинге. Мы хотим быть банком для средних украинских предприятий, где у нас сегодня слабая представленность. Это также вопрос фокуса, так как нереально заниматься всем.

Второй вектор – это integrity. Целостность, связь между всеми элементами стратегии. Для меня это означает стабильность и последовательность стратегии банка, несмотря на динамику экономики – удачный ли это период или несколько месяцев проседания на фоне коронакризиса. Я не хочу, чтобы весь наш разговор строился вокруг кредита аэропорту "Борисполь", но это просто хороший пример integrity. Другие банкиры так же хорошо понимают ценность этого предприятия, но кто-то кредитует, а кто-то - нет. И для принятия такого решения, кроме прочего, нужна еще и смелость. Вы думаете, мы его приняли легко? Нет, это был длинный разговор. Но, согласитесь, немного глупо отказываться кредитовать такой кейс, полагая, что в Украине нет более крупного аэропорта.

- Вы верите, что все вернется? Мне кажется, еще, минимум, год "Борисполю" будет финансово тяжело. На европейском рынке газа, наверное, были самые низкие цены за всю историю, "Энергоатом" также работает на минимуме мощностей и уровня оплаты, но вы все равно кредитуете…

- Время покажет, насколько правильным было это решение. Главное, что мы хотим быть в этом стратегическом сегменте. Это не значит, что я готов сейчас кредитовать всех корпоративных клиентов, но в этих случаях мы решили поддержать клиентов. И теперь мы не переживаем, а наблюдаем развитие ситуации.

Мы также не остановили ни одной действующей программы по потребительскому кредитованию. А за период жесткой фазы карантина запустили совместные программы карточных рассрочек с "Эпицентром", "Алло", "Розеткой" и другими партерами, развернули продажи рассрочек в сети SportLife. Мы запустили программу совместного кредитования на покупку техники в сети магазинов "Киевстар". Я хочу сказать, что мы не бросаемся из стороны в сторону из-за текущих событий, а видим свою конечную цель и знаем, как к ней дойти. Это все в стратегии, и это для меня о целостности.

Если вернуться к стратегии, то третий ее пункт – это identity. Я понимаю, в чем мы сильные, а в чем слабые, чем я могу гордиться, а с чем надо работать. А четвертый, о котором мы уже говорили, – это отличие. Как показать, что мы лучшие или что мы делаем определенные вещи по-другому. Например, через наше новое мобильное приложение мы покажем, как по-другому работать в этом сегменте.

- Текущий кризис не повлиял на старт новой стратегии?

- Нет, мы уже работаем в рамках новой стратегии. Этого еще не видно в полной мере. Основной результат новых проектов будет заметен в следующем году.

Но первые результаты уже есть. Например, мы запустили новую линейку пакетов услуг, которые отлично продаются. Это не просто обновление дизайна дебетных карт, а часть нашей стратегии – стать основным банком для нашего клиента, банком на каждый день. Чтобы клиенты приходили к нам не только за кредитом на чайник или плазму, а и за другими сервисами: коммунальные платежи, валютообмен, в перспективе ипотека и другие услуги. Мы к этому идем, в том числе за счет большого обновления мобильного банка.

- Благодаря коронакризису вырос спрос на мобильный банкинг и удаленные каналы?

- Да, вырос. Например, с начала года увеличилась доля депозитов, открываемых в онлайн-банкинге, с 40% до 70%. Но мне кажется, могло быть и более динамично. Спрос на диджитал-сервисы был всегда, только банки недостаточно активно занимаются этим направлением.

Помню, как в 2015 году выступал на конференции в Киеве. Был вопрос из зала, почему в Украине такой низкий уровень проникновения электронных каналов. Я ответил: потому что банки, на мой взгляд, ориентируются на то, чего хочет клиент, хотя сам клиент, как правило, не знает, чего он хочет.

Когда мы начинали с нуля разрабатывать мобильный банк в Беларуси (до прихода в октябре 2019 года в украинский Альфа-Банк Ющак с 2015 года был управляющим директором Альфа-Банка в Беларуси – ИФ), мы проводили опросы клиентов. Но, мы не зацикливались на их результатах. Мы просто наблюдали за трендами в мире, ориентировались на международный опыт. В том числе потому, что современные белорусы, украинцы, поляки ничем не отличаются от современных американцев или европейцев. Все смотрят одно ТВ, покупают одни и те же продукты и товары. Это называется глобализация. Нравится это или не нравится, но этот тренд есть. Другой вопрос – сможем ли мы его перенять и успешно запустить на конкретном локальном рынке.

В 2019 году в белорусском Альфа-Банке было 400 тысяч розничных клиентов и самые высокие показатели активности клиентов в мобильном банкинге в мире! В последнем отчете Finalta банк входил в Топ-5 банков в мире по активности клиентов. Для сравнения, сегодня в Альфа-Банке Украина клиент в среднем делает до трех операций в месяц. В банках, которые активно развивают дистанционные каналы, этот показатель достигает 5,5 операций в месяц. В Беларуси мы вышли на 7 клиентских операций в мобильном банке в месяц! Хотя белорусский рынок совсем небольшой.

- Этот небольшой рынок дал миру несколько известных IT-компаний.

- Да, в IT в Беларуси есть несколько крупных компаний, но это всего 40-50 тысяч айтишников в Минске. А весь рынок республики небольшой: всего 9,5 млн населения, 4,5 млн трудоспособного населения. Там вся банковская система по активам равна четырем крупнейшим украинским банкам. Но мы нашли ответ, как это сделать на таком рынке. И мы повторим это в Украине. Моя цель – 4 млн розничных клиентов в Украине за ближайшие три-четыре года.

- Когда ожидать этого нового мобильного приложения?

- До конца 2020 года

- Текущая ситуация как-то может повлиять на этот процесс: он зависит от того, усилится коронакризис или ослабится?

- Нет, текущая ситуация не повлияет на наши планы.

- Вы говорили ранее о неизменности стратегии и фокуса в трудные времена, но для этого должен быть какой-то запас прочности. Вы говорите, что продолжаете кредитовать в рознице, тогда как финкомпании жалуются, что им просто перестали платить. У вас либо относительно небольшой рост NPL, либо большой запас капитала. Благодаря чему и как долго вы сможете сохранять неизменной эту стратегию и этот фокус?

- Мы не говорим о кредитовании в докризисных объемах. Это было бы глупо. Самым сложным периодом для нас, как и других банков, был апрель-май. То, что мы наблюдаем сегодня, это уже серьезное оживление.

Но кредитный риск в этом году – болезненный вопрос для всех банков. Мы на него смотрим еще более внимательно, потому что у нас большой портфель. О корпоративном банке я не очень переживаю, там наши риски – осознанные. Средний бизнес у нас небольшой, а вот розницу мы все время держим в фокусе внимания. Наш кредитный портфель в рознице более $600 млн. Просрочка уже незначительно выросла, но пока рано драматизировать. Нужны еще несколько месяцев, так как клиенты только выходят из карантина.

Одновременно банковская система Украины очень ликвидна в этот кризис… Альфа-Банк никогда не был настолько ликвидным. Такая ситуация впервые за всю историю Украины.

Традиционно применяемый в такое время cost cutting – это лишь одна часть постоянных изменений. Конечно, кризис вынуждает нас ускорять сокращение затрат. Без этого – никак.

Еще что важно в кризис – не прекращать инновации. Потому, что рынок быстро меняется. Это хороший момент, чтобы подумать, что дальше, что еще можно сделать и не упустить ни одной инновации. Многие стартапы кризис не переживут, и банки могут подхватить их ниши.

- На какую-то помощь правительства вы рассчитываете? "5-7-9", "Новые деньги", портфельные гарантии – рассчитываете на эти программы? Они помогают вам кредитовать?

- Я думаю, что предложенная Нацбанком долгосрочная ликвидность – хороший инструмент для диверсификации источников фондирования, который, как мы уже говорили, стимулирует кредитование реального сектора.

Что касается остальных программ... Хорошо, что и Нацбанк, и правительство взяли на себя ведущую роль. Пробуют предложить инструменты для поддержки клиентов, экономики и банков. Мы активно участвуем в разных инициативах и готовы быть посредником между правительством и нашими клиентами. Хотя я не верю в дешевые кредиты, в дешевую ипотеку и в ручное управление банковской системой. Дешевые кредиты и массовая ипотека – это следствия определенной стабильности. В ручном режиме это регулировать невозможно.

- Новый министр экономики Игорь Петрашко на встрече с журналистами приводил опыт ряда стран, где депозитные ставки ограничиваются, и убеждал, что население готово будет держать деньги на депозитах по ставкам ниже инфляции.

- Я верю в свободный рынок потому, что там есть рыночные механизмы. Людей нельзя заставить что-то делать. Да, идея заставить открывать депозиты под 5% действительно снизит ставку по кредитам до 10%. Но только где здесь доверие? Банк — это доверие. Экономика — это стабильность, предсказуемость. Вы бы положили ваши личные деньги под 5% с угрозой девальвации? Такие действия спровоцируют ответную реакцию – не будет притока депозитов.

Я бы занялся стабильностью экономики. Как следствие, постепенно ставки пойдут вниз.

- Вы готовитесь к понижению ставок? Нацбанк в отчете о финстабильности сказал, что ожидает к концу года рекордно низкие ставки.

- Да, сегодня цена денег на рекордно низком уровне. Наши ставки остаются рыночными. И да, есть вероятность того, что ставки пойдут дальше вниз.

- Это не потому, что в условиях кризиса люди просто переложили деньги на текущие счета? Статистика Нацбанка об этом говорит.

- Это хорошее замечание, и такой тренд действительно есть. Люди из-за высокого уровня неопределенности платят своими процентами за свободу доступа к своим деньгам.

Но только остается открытым вопрос: каким будет продолжение кризиса? Я согласен с нашим макроэкономистом Алексеем Блиновым: он не настолько пессимистичен, как другие аналитики. Сегодня многие говорят, что Украина благодаря специфике своей экономики выйдет из этого кризиса более сильной, чем многие другие страны.

Повторюсь, я не макроэкономист, но если все пойдет по плану, то и ставки пойдут вниз. Это заставит банки меняться, потому что у них в таком случае не будет такого большого процентного дохода. Это хорошо и для клиентов, потому, что это открывает доступ к кредитам по более низкой ставке. Я не исключаю, что на фоне такой положительной динамики по ставкам мы выйдем с новым продуктом с очень заманчивой ставкой, чтобы за счет цены получить дополнительную долю рынка.

- Был ли у вас отток клиентов за период карантина?

- Да, было небольшое проседание. Но это была традиционная для кредитного банка текучка – ушла небольшая доля клиентов, которые пришли к нам через кредитные продукты. Как я уже говорил, мы сократили объем новых выдач, поэтому часть клиентов автоматически погасила свои долги и "ушла" из банка. При этом количество транзакционно активных клиентов, которые каждый день с нами, выросло.

- Кредитные каникулы вы еще продолжили или начинаете ужесточать условия? Альфа на рынке имеет реноме жесткого банка.

- Мы нормальный банк, который активно работает с должниками, если те прячутся от нас, хотят украсть наши деньги, деньги наших вкладчиков. В то же время с нами всегда можно договориться, если клиент готов работать на партнерских условиях. Всем ответственным клиентам, которые не допускали просрочек и с началом карантина обратились в банк за помощью из-за потери или снижения уровня доходов, мы дали кредитные каникулы. Мы были одним из первых банков, который выполнил рекомендации Нацбанка и начал давать клиентам отсрочку платежа.

- Когда уже клиентам пора сказать "плати"?

- Большинство клиентов с июня начали самостоятельно возвращаться в нормальный график погашения кредитов. Это очень хороший тренд, который показывает, что украинцы понимают важность своей кредитной истории и выполнения обязательств. Части клиентов мы каникулы еще продлеваем, потому что понимаем, что карантин официально продлен, и еще не все смогли полностью восстановить уровень доходов.

К сожалению, есть и те, кто считает: раз карантин продлен, то по кредитам сейчас платить не нужно. Мы активно работаем с ними, объясняем, карантин – это просто отсрочка, когда банк не может насчитывать штрафные санкции. Но платить по кредиту все-таки нужно.

(продолжение следует)