В Украине реально можно провакцинировать более 70% населения - глава Бюро ВОЗ в Украине

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" представитель ВОЗ, глава Бюро ВОЗ в Украине Др. Ярно Хабихт рассказал о глобальных целях вакцинации от COVID-19 и о том, может ли Украина достичь этих целей.

Автор Анна Левченко

- Как ВОЗ в целом оценивает актуальную ситуацию с распространением коронавирусной инфекции?

- Мы приближаемся к завершению второго года эпидемии, и уже третий учебный год школьники будут учиться в условиях пандемии. В ближайшие месяцы ожидаем в Украине следующую волну COVID-19, и сейчас рано говорить о том, когда мы сможем из нее выйти. Мы до сих пор наблюдаем во многих странах передачу коронавируса внутри сообщества – страны или коллектива. При этом на глобальном уровне можно сказать, что в сентябре количество случаев заболевания несколько стабилизировалось, но стабилизировалось на очень высоком уровне.

- То есть количество случаев заболевания не растет?

- Оно стабильно, но на очень высоком уровне. Если посмотреть на европейский регион, то на его долю приходится около 30% общего количества глобальных случаев COVID-19. Сейчас мы проводим мониторинг вариантов и мутаций вируса, которые вызывают и обеспокоенность, и интерес. Если говорить о мутациях, которые вызывают обеспокоенность, то это вариант "Дельта", и развитие этого варианта будет определять, как мы переживем эту осень. Мы знаем, что этот вариант также циркулирует в Украине. Эта мутация по сравнению с тем же вариантом "Альфа" распространяется намного быстрее, а это значит, что будет расти количество госпитализаций.

Хочу сразу сказать: вакцинация будет играть очень большую роль в преодолении распространения этой мутации коронавируса, в частности, для пожилых людей, поскольку она позволит избежать серьезного течения заболевания.

Кроме этой мутации вируса, о которой мы уже знаем и к которой готовимся, есть варианты, которые классифицируются как "вызывающие интерес". Это, в частности, варианты "Ламбда" и "Мю". За ними ведется наблюдение, потому что они будут определять, каким образом будет развиваться COVID-19 глобально, в том числе в европейском регионе.

Иными словами, сейчас мы находимся в середине очередного периода вспышки и нужно оставаться быть острожными.

По нашим прогнозам, которые подтверждаются статистикой, в сентябре мы увидим, что количество случаев заболевания в Украине будет расти. Мы видим, что показатель позитивности проведенных тестов за последний месяц практически удвоился, а это означает, что сейчас болеет больше людей. Кроме того, мы видим, что растет количество украинцев, которые попадают в больницы в тяжелом состоянии, в отделения интенсивной терапии.

В то же время охват вакцинацией в Украине достиг более 10% населения. Это совсем не тот уровень, который мы видим в других странах Европы, где охват вакцинацией достигает более 60%. Сейчас в Украине количество полностью провакцинированных граждан составляет более 5 млн чел., но нашей целью, конечно, является достижение более высокого показателя.

В этом отношении очень показательны следующие факты: в европейских странах с высоким уровнем доходов охват вакцинацией составляет около 58% населения, в странах среднего уровня доходов - примерно 28% и в странах низкого уровня доходов - около 8%. Если сравнить Украину с подобными ей странами, то можно говорить, что в них охват вакцинацией находится на уровне 8-10% населения.

Если говорить в среднем о Европе, то Украине нужно догонять европейские страны, ведь сегодня в Европе в целом вакцинировано около 410 млн чел., или около 55% общего населения Европы.

Основная задача сейчас - обеспечить вакцинацию для всех одной или двумя дозами вакцины, а позже, через год или два, если будет необходимость, можно будет говорить, возможно, о какой-то дополнительной вакцинации.

- Насколько, по вашему мнению, эта задача выполняется?

- Глобально цель была иметь 10% провакцинированных до конца сентября. Иными словами, Украина этот показатель уже достигла.

Следующая цель – к концу года правакцинировать хотя бы 40% населения. Но думаю, что Украина к концу года сможет достичь даже более высоких показателей. В то же время мы должны учитывать, что цели национального плана вакцинации в Украине выше.

- Сколько реально людей может быть провакцинировано в Украине – 50%, 70%, 100%?

- Этот вопрос очень сложный, и я надеюсь, что реально можно провакцинировать больше 70%. По результатам опросов в августе мы видим, что каждый второй украинец заинтересован в то том, чтобы вакцинироваться. Но самое важное - это то, что нужно вакцинировать пожилых людей и тех, кто попадает в группу риска. Основным критическим вопросом является помощь людям, которые могут иметь тяжелое течение заболевания и даже умереть в отделениях интенсивной терапии. Поэтому мы сейчас не должны гнаться за показателями, а должны нацелиться на определенные, целевые группы населения.

Когда мы смотрим на европейский регион, то видим: из общего количества населения почти 55% провакицинированы (первой дозой и полностью провакцинированы). Но если посмотреть на данные из 36 стран, которые предоставляют данные о возрасте пациентов, которые были провакцинированы, то видим: в группе 60+ вакцинировано более 70%. Очень важно использовать такой подход и ориентироваться именно на пожилых людей, имеющих высокие риски. Надеюсь, в ближайшие месяцы именно так и будет поступать Украина.

В то же время мы видим почти во всех странах ситуацию, когда первые 50% населения вакцинировались легче, чем остальные граждане, для достижения целевых показателей охвата аудитории 60+.

- Будет ли вакцинация от COVID-19 ежегодной обязательной процедурой?

- Пока мы этого не знаем. Сейчас все усилия направлены на то, чтобы каждый был провакцинирован полным курсом вакцинации.

- Какая самая сложная группа населения, которая не хочет вакцинироваться?

- Я бы сказал, что вопрос не в том, хотят ли какие-то группы населения вакцинироваться или нет. Важнее то, как организованы программы вакцинации, могут ли они эффективно охватить 100% людей. Например, в Украине стоит вопрос вакцинации пожилых людей, которые живут где-то в сельской местности, в отдаленных населенных пунктах. Такие люди вряд ли смогут приехать в крупный центр вакцинации во Львове, Харькове или Киеве.

Кроме того, есть проблема информации о вакцинации, о вакцинах и их преимуществах. Мы видим, что нужно больше информационных материалов давать людям, чтобы они понимали, что такое вакцины, в чем преимущества вакцинации. Очень важно, чтобы медицинское сообщество, ученые объединились вокруг идеи вакцинации. И для всех групп населения нужно продумать, как организовать процесс таким образом, чтобы провакцинироваться было легко.

Мы начинали вакцинацию в конце февраля, исполосовали для этого мобильные команды. Позже к ним примкнули стационарные пункты вакцинации и только в начале лета начали появляться центры вакцинации, которые сейчас доступны почти во всех областях Украины.

Сейчас мы видим, что люди пользуются услугами центров вакцинации. Так, исследования показывают, что 23% вакцин были введены в этих крупных центрах, 46% - в фиксированных стационарных пунктах, 31% - мобильными бригадами.

Кстати, мы выяснили еще один интересный факт: не все украинцы, даже заинтересованные в вакцинации, знают, куда именно им нужно обращаться, чтобы получить прививку. В первые месяцы кампании по вакцинации проблема заключалась в нехватке самой вакцины. Но сейчас, начиная с августа, в Украине должно быть достаточно вакцины. Сейчас в наличии есть более 10 млн доз, до конца текущего года в Украину должны быть доставлены около 15-20 млн доз. И сейчас очень важным будет ускорить темпы вакцинации, чтобы достичь и глобальных целей, и целей украинских.

- Для многих украинцев одним из стимулов для вакцинирования была возможность поездок в Европу. Но Европа не признала вакцину Coronavac, которой в настоящее время вакцинировано более 1,657 млн украинцев. Какова позиция ВОЗ в отношении одобрения вакцины Coronavac, которая в настоящее время признана ВОЗ, но не одобрена рядом европейских стран?

- В этом отношении уже многое было сделано. Эта тема – признание вакцины Coronavac - обсуждалась представителями ВОЗ и лидерами европейских стран. Можно говорить о том, что это на самом деле не только проблемы европейского региона, но это проблема и глобального уровня. Кроме того, этот вопрос оговаривался в Комитете Международных медико-санитарных правил по вопросам реагирования на COVID-19 в июле 2021.

Позиция ВОЗ такова: мы рекомендуем всем странам, включая членов ЕС, одобрить все вакцины, которые были включены в перечень вакцин для экстренного применения.

Важно отметить, что ЕС не принимает решение как единый орган относительное вакцины. Такое решение принимает каждая отдельная страна. Отмечу, что после встреч представителей ВОЗ с представителями регуляторов отдельных стран, многие страны признали вакцину Coronavac. Со своей стороны отмечу: ситуация выглядит достаточно запутанной, когда есть перечень из около 10 вакцин, и на каждую нужно проверять отдельно, в каких странах она признана, а в каких нет. Но очень важно понимать, что с точки зрения общественного здоровья вакцины создаются не для того, чтобы люди могли свободно путешествовать, хотя и для этого тоже, но основная цель вакцинации от COVID-19 это защита от тяжелого течения болезни и летального схода. Еще очень важно, что сейчас вакцинация помогает нам постепенно возвращаться к нормальной привычной жизни.

- Признает ли ВОЗ российскую вакцину "Спутник V"?

- Процесс, который мог бы позволить включить вакцину "Спутник V" в перечень разрешенных для экстренного применения, не завершен. Для того, чтобы эта вакцина была включена в перечень рекомендованных ВОЗ, наши эксперты должны изучить определенные материалы, которые должен подать производитель, должны быть проведены инспекции и проверки со стороны команды ВОЗ на производственных мощностях. Скажу так: этот процесс не завершен. Более того, ВОЗ даже не получила полный пакет документов на эту вакцину. Поэтому о каком-бы то ни было признании можно будет говорить только тогда, когда мы получим полный пакет документов.

- Как ВОЗ смотрит на то, что некоторые страны предлагают ограничить некоторые права невакцинированных людей, например, на посещения некоторых мероприятий?

- Мы говорим о том, что вакцинация - это необязательная меры, но мы рекомендуем использовать ее как очень эффективный способ борьбы со вспышками эпидемии.

- Почему необязательная?

- Мы всегда рекомендуем подход, основанный на доказательствах, и решения принимаем с учетом баланса риска и пользы. В каждой стране определены приоритетные группы, которые должны получить доступ к вакцине первыми, и это связано с их рисками, связанными с COVID-19, или их функциями. У нас разные риски и преимущества для всех, поэтому мы не рекомендуем обязательную вакцинацию, если только отсутствие вакцинации не вредит другим.

Еще один важный момент: для обязательной вакцинации у нас должно быть достаточно вакцины, чтобы охватить всех по запросу, а этого пока нет на глобальном уровне и во многих странах. Поэтому на сегодняшний день в Украине нельзя сказать, что вакцины от COVID-19 должны быть обязательными к применению. В то же время мы понимаем: у нас есть неопровержимые доказательства того, что течение COVID-19 у вакцинированных людей намного легче и приоритетные группы, группы с высоким риском осложнений и тяжелых последствий COVID-19, а также лица, выполняющие критически важные функции, должны сделать прививку как можно скорее, и вакцинация - единственный надежный инструмент, который у нас есть для их защиты.

- Много дискуссий вокруг обязательной вакцинации накануне начала учебного года - нужно ли вакцинировать всех учителей и преподавателей вузов. Какова позиция ВОЗ?

- Такая дискуссия ведется практически во всех странах. Такие же вопросы возникают относительно вакцинации персонала в ковидных и нековидных больницах.

Во многих странах показатель вакцинации среди преподавательского состава очень высокий. Если говорить о здоровье каждого преподавателя и учителя, то я бы, конечно, рекомендовал каждому из них провакцинироваться.

Обычно, если страны принимают решения, что вакцинация должна быть обязательной, то они часто не могут обеспечить его полномасштабную реализацию. Это сложный вопрос как точки зрения юридической, так и с точки зрения обеспечения права на образование и работу. Тем не менее, я уверен: в Украине можно было бы защитить наших учителей намного лучше. На самом деле в стране много учителей старшего возраста, и их здоровье требует защиты, а значит, вакцинации.

В то же время нужно помнить, что вдобавок к вакцинации в тех коллективах и сообществах, где продолжается передача вируса, нужно использовать другие меры защиты и профилактики, включая и соблюдение дистанции, и ношение маски, и мытье рук.

- Есть ли у ВОЗ какие-либо рычаги, чтобы стимулировать вакцинацию или ношение масок, одним словом, чтобы сдерживать распространение вируса?

- Нашим влиянием и одновременно нашей задачей будет предоставление поддержки. Это, например, то, что мы делаем сейчас в Украине: Страна получила доступ к вакцине через глобальный механизм COVAX. С начала февраля до сегодняшнего дня почти 20-25% вакцин, доступных в Украине, получены именно через этот механизм.

- Действие механизма COVAX продолжится в 2022 году?

- В 2022 году эта работа продолжится точно, но позже будем смотреть, будет ли в нем потребность. Многие страны сейчас организовывают свои пути для получения и закупки вакцины, включая и Украину. Например, Украина на основе двухсторонних соглашений закупила 15-20 млн доз вакцины.

На самом деле важно убедиться, что вакцины достаточно. Например, для Украины ситуация такая, что ей получить вакцину в некоторым смысле даже легче, чем странами, которые имеют более высокий уровень дохода.

- Хватает ли сегодня в мире мощностей для производства вакцин или все-таки нужно искать новые площадки?

- Сейчас количество производителей постоянно растет, увеличивается количество производственных площадок, которые размещаются в разных странах. Буквально в августе в ЮАР был открыт новый производственный хаб, где при помощи механизма COVAX и содействии ВОЗ были переданы технологии мРНК-вакцин.

Конечно, есть и остается потребность быстрого производства и быстрой разработки. Но, с другой стороны, не нужно забывать о необходимости обеспечить доступ к вакцинации. На глобальном уровне мы видим, что применение вакцины очень диспропорциональное: в странах с низким и средним уровнем дохода проживает около 52% населения земли, но вакцин в этих странах используется всего 18%. Поэтому, к сожалению, мы видим неравномерный доступ к вакцинам.

Я очень надеюсь в следующем году увидеть меньше пациентов в реанимации, чем я видел в прошлом году. В последние месяцы я много времени провел, посещая области и больницы, и могу сказать: больницы сейчас в лучшем состоянии, лучше подготовлены, чем в прошлом году, но, тем не менее, хотелось бы увидеть меньше украинцев в реанимации.