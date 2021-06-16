Главное для рынка ОСАГО - устойчивые компании, считает генеральный директор МТСБУ

Эксклюзивное интервью генерального директора Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) Владимира Шевченко агентству "Интерфакс-Украина"

Текст: Лидия Гришан



- Национальный банк Украины, став регулятором, начал менять подходы к надзору на страховом рынке, вносить изменения в условия его работы и серьезно проверять состояние компаний. Как МТСБУ работается при новом регуляторе?

- Я бы сказал, скорее "с новым регулятором", поскольку это процесс совместной работы. Национальный банк хорошо выполняет свою функцию надзора за рынком. Что касается ОСАГО, то во взаимодействии с регулятором мы всегда были важным консультирующим звеном как эксперты отрасли.

Относительно выполнения НБУ функции координационного совета МТСБУ, то у нас сложились деловые открытые отношения. НБУ и Дирекция действуют в рамках устава МТСБУ: готовим отчеты, реализуем задачи по внедрению инновационных технологий, решаем насущные проблемы страхователей, например вопросы, связанные с ускорением выплат за компании-банкроты. Все эти направления интересуют регулятора.



- Сколько было заседаний, кто конкретно от НБУ выполняет функции Коордсовета?

- Заседаний на данный момент было четыре. Со стороны Нацбанка в них участвовали члены правления, т.е. функции Коордсовета Бюро выполняет правление НБУ. Полномочия перешли к ним в прошлом году, когда НБУ стал регулятором небанковского рынка.



- Не вызывает ли у НБУ опасения финансовое положение компаний-членов Моторного бюро?

- НБУ оценивает ключевые показатели всех страховых компаний, не выделяя отдельно членов МТСБУ. Пока у них вызывает опасение состояние четырех компаний-членов МТСБУ, у которых приостановлены лицензии. У меня нет информации, что у регулятора есть существенные претензии к другим страховщикам, занимающимся ОСАГО.

Регулятор знает, что у Бюро достаточно средств, чтобы в случае необходимости сделать выплаты за те компании, которые могут быть лишены лицензий, если они не устранят выявленные регулятором нарушения нормативов.



- Все основные законопроекты, касающиеся секторов небанковского финансового рынка, уже в парламенте ("О финансовых услугах и финансовых компаниях", "О страховании"), осталось обновить закон "Об ОСАГО". Как продвигается этот процесс?

- В конце апреля мы подняли вопрос о создании рабочей группы и возобновлении активной работы над законопроектом. Соответствующие письма были направлены и в НБУ, и в профильный комитет Верховной Рады. Формат рабочей группы оптимален для подготовки текстов законов, проверен годами и дает хороший результат.

Рабочая группа в НБУ по закону об ОСАГО уже начала действовать. Я присутствовал на двух заседаниях, где обсуждались базовые подходы к законопроекту, необходимые изменения в работе нашего сегмента рынка.

- Планируется ли взять за основу тот законопроект, который не был принят парламентом несколько лет назад и о котором поступило много хороших отзывов, или готовится совершенно новый документ?

- В НБУ, конечно, знают об этом законопроекте. Я считаю, что часть его наработок, безусловно, будет взята: вопросы, которые мы обсуждали на рабочих группах, плавно вытекают из текста этого документа. Кроме того, он был результатом консолидированной позиции участников рынка относительно механизмов развития и законодательного регулирования и учитывал все необходимые изменения для повышения уровня защиты пострадавших в ДТП.



- Как вы считаете, какие нормы "старого" проекта закона самые нужные для рынка ОСАГО и потребителей?

- Их шесть. Это - упрощение и ускорение выплат за банкротов и компании, не выполнившие свои обязательства перед пострадавшими, постепенное увеличение страховых сумм до европейского уровня и решение проблемы выплат "с износом" за запчасти, прямое урегулирование. Кроме того, отмена франшизы, корпоративное управление МТСБУ, функции Бюро как информационного центра по вопросам моторного страхования.

На практике мы уже являемся информационным центром. Любой человек может позвонить в контакт-центр МТСБУ и получить консультацию. Сотрудники контакт-центра отлично обучены и могут ответить на 95% вопросов без привлечения специалистов Бюро. Информцентр, как прописано в Евродирективе, – это возможность для любого человека получить консультацию, если в стране пребывания у него возникли вопросы по "Зеленой карте", урегулированию ДТП и т.п. Все это Бюро обеспечивает уже сейчас.



- Как были прописаны функции Бюро в законопроекте, который был ранее подготовлен?

- Так же, как в действующем законодательстве. Радикально никто ничего не менял. Эта модель эффективна и исходит из функций Бюро, в том числе как гаранта для международной системы "Зеленая карта".

Деятельность НБУ в роли регулятора дает свои результаты, и у потребителей страховых услуг будет все меньше вопросов, достаточно ли у компании капитала или запаса платежеспособности, ведь все компании будут соответствовать необходимым требованиям.

После этого можно поменять и подходы к формированию фондов Бюро. Например, расформировать и вернуть компаниям средства дополнительных гарантийных взносов - они просто не понадобятся. Сейчас формирование дополнительных гарантийных фондов - это временная мера для увеличения финансового обеспечения каждого страховщика по его обязательствам.

- Сегодня одна из самых болезненных тем для многих автовладельцев – выплата с учетом износа. Все считают, что эту норму нужно отменить, но не повлияет ли это на увеличение стоимости полиса ОСАГО?

- То, что мы называем "отмена износа", означает восстановление автомобиля до того состояния, в котором он был до аварии. Если автомобилю было 10 лет, то его надо восстановить до состояния 10-летнего. Не новый сделать, а тот, который был. Соответственно, при восстановительном ремонте могут использоваться, например, неоригинальные запчасти, детали (особенно кузовные) с подержанных машин и т.п. Вопрос заключается в том, как правильно это сформулировать в законе.

Тема действительно болезненная. Сейчас износ рассчитывается по методике, утвержденной Фондом госимущества, и начинает насчитываться с пяти лет для легковых авто отечественного производства и с семи – для иностранного. При этом у нас средний возраст автопарка, по разным оценкам, - от 19 до 24 лет. То есть очень много пострадавших получают выплаты за вычетом износа на запчасти в 50-70%, и размера этой выплаты не хватает, чтобы отремонтировать авто. При этом, отмечу, стоимость именно ремонтных работ компенсируется в полном объеме для всех транспортных средств.



- Как вы относитесь к свободному ценообразованию в ОСАГО? Оно нужно или лучше оставить регулирование стоимости полиса государством?

- Не стоит бояться свободного ценообразования. Приведу пример: два года назад были изменены коэффициенты, которые регулируют стоимость полиса ОСАГО. Один из них – коэффициент убыточности и прибыльности, максимальное значение которого равно трем. Это означает, что при формировании цены полиса базовый платеж может быть увеличен втрое, и это будет вполне законно. Но никто из страховщиков так не делает, потому что на рынке - много компаний и существует реальная конкуренция.

Мы проводили исследование и выяснили: у владельцев автотранспорта в структуре расходов на автомобиль затраты на полис ОСАГО занимают 11-е место. Если при свободном ценообразовании они переместятся, скажем, на 8-е место, потребители этого и не заметят. Только нужно четко понимать: свободное ценообразование должно быть неразрывно связано с повышением уровня страховой защиты, в первую очередь, с увеличением страховых сумм и сумм выплат. Особенно это важно для выплат по ущербу жизни и здоровью.



- Что нужно поменять на национальном рынке ОСАГО?

- Мы плавно возвращаемся к вопросу о законодательстве. Те шесть направлений, о которых я говорил, и являются самыми насущными изменениями.

Кроме того, необходимо решить вопрос удаленного урегулирования и подумать, закреплять ли эту норму в законе об ОСАГО. Или будет достаточно нормативных актов, которые можно разработать на базе существующего законодательства, например закона "Об электронной коммерции".

Удаленное урегулирование – сложный бизнес-процесс. От электронного европротокола, которым человек оформил ДТП, потом происходит подача документов и электронное взаимодействие, например, через кабинет потерпевшего, как это сейчас делается в Бюро. Часть элементов уже отработана: экспертизы подписываются электронными ключами, счет с СТО также может быть в электронной форме, заверенный цифровой подписью, часть еще требует реализации.

ОСАГО так или иначе пойдет по пути удаленного урегулирования, но нужно определиться, как именно, и заложить это на законодательном уровне.



- По вашему мнению, что будет более эффективным – общеукраинский проект или каждый страховщик делает самостоятельно?

- Я сторонник того, чтобы сделать общенациональный проект.



- Нужно ли в новом законопроекте сократить срок с момента подачи заявления на выплату до ее получения? Или оставить 90 дней, как это есть сейчас?

- В европейской директиве указывается, что выплата должна быть осуществлена в течение трех месяцев (статья 22), за превышение этого срока насчитывается пеня. В национальном законодательстве европейских стран он определен по-разному: где-то 90 дней, где-то - "в разумные сроки".

Есть ситуации, когда в 90 дней уложиться невозможно, например ДТП с большим количеством участников, когда идут суды, чтобы разобраться, кто прав, кто виноват, и какая доля ответственности на каждом участнике.

Необходимо делать так, чтобы страховщик был сам заинтересован выплатить быстрее. Мы увидели, как это работает с прямым урегулированием: в рамках этой системы срок выплаты почти в два раза меньше, чем в среднем по рынку. Потому что компании хотят хорошо урегулировать, чтобы их клиент остался с ними.

Кроме того, мы должны двигаться дальше по пути интеграции баз данных МТСБУ, Национальной полиции, Госпогранслужбы, Министерства социальной защиты - это тоже ускорит урегулирование.



- Известно, что есть идея изменить подход к льготникам в ОСАГО. В чем она заключается?

- Идея в том, что человек, который законодательно имеет право на льготу, сможет реализовать ее через механизм обращения в любую страховую компанию для получения бесплатного полиса на свое авто. Если по его вине произойдет ДТП, то страховщику сумму выплаты компенсирует МТСБУ.

Сейчас у льготников просто нет полисов, и это не дает нам возможности даже проанализировать точно ситуацию. По оценкам, только участников боевых действий и приравненных к ним в стране уже больше полумиллиона.

Важно сделать так, чтобы автовладелец-льготник был обеспечен полисом. По существующим нормам закона об ОСАГО, если автовладелец-льготник стал пострадавшим в ДТП, где виновником был автовладелец без полиса, то государство не несет обязательств за него. Если льготник – виновник ДТП, за него заплатит МТСБУ, а если он – пострадавший, то вопросы, как отремонтировать автомобиль, ложатся на его плечи, поскольку у него нет полиса, а выплаты за незастрахованных виновников осуществляются только при наличии действующего полиса у пострадавшей стороны.



- Ваш прогноз, будет ли перераспределение рынка ОСАГО и можно ли ожидать новых игроков на нем?

- Этот процесс происходит постоянно, весь период деятельности Моторного бюро. Одни компании выходят из состава, другие приходят.

Что касается прихода новых игроков, то конечно, это возможно. Все зависит от конъюнктуры рынка, от видения того, каким бизнесом людям интересно заниматься. На сегодня заявлений на вступление в члены МТСБУ нет, но консультации в течение года с некоторыми компаниями идут. Спрашивают даже бывшие члены МТСБУ, которые когда-то добровольно отказались от лицензии на ОСАГО и вышли из состава Бюро, а теперь хотят вернуться.



- Ранее Моторное бюро заявляло о планах по созданию омбудсмена по ОСАГО. Еще не передумали?

- Нет, конечно, не передумали. Это наша идея и ее воплощение находится на завершающей стадии, прописываем положение, регулирующее его работу. До конца пока не определена форма, будет ли это один человек или коллективный орган.

Знаем точно, что он будет создан на базе Бюро. Мы будем его финансировать, и он будет решать спорные вопросы взаимодействия страховщика и получателя выплат, разбирать жалобы на действия страховых компаний.

Сейчас две основные причины жалоб на страховщиков – затягивание сроков выплаты или недовольство размером выплаты. Если вопросы будут касаться размера выплаты, то омбудсмен сможет инициировать дополнительную экспертную оценку за счет МТСБУ.

Пока омбудсмен будет заниматься только вопросами внутреннего ОСАГО. По "Зеленой карте" такую структуру не рассматривали, там иная процедура урегулирования.



- Как вы считаете, что сейчас самое главное для рынка ОСАГО - новое законодательство или что-то другое?

- Главное – это устойчивая и качественная работа компаний. Да, новое законодательство даст дополнительные опции для развития рынка и повышения уровня защиты потребителей, но и сейчас у нас есть все необходимое, чтобы хорошо работать.