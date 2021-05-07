Местный департамент здравоохранения видит, кто сколько делает вакцинаций - и.о. главы НСЗУ Виленский

И.о. главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Андрей Виленский рассказал агентству "Интерфакс-Украина", какие медучреждения могут вакцинировать от COVID-19

Текст: Анна Левченко

(подается на украинском языке)

- Які медзаклади можуть проводити вакцинацію від COVID-19?

- Вакцинацію від COVID-19 можуть проводити ті заклади, які уклали відповідний контракт з НСЗУ. Цього року в Програмі медичних гарантій (ПМГ) передбачено окремий пакет послуг по вакцинації від COVID-19. Ми укладаємо договори за цим пакетом відповідно до переліку, який визначив керівник робіт з ліквідації наслідків епідемії COVID-19. Це перелік на кшталт того, за яким контрактуються ковідні лікарні. Якщо медзаклад включено до цього переліку і він відповідає певним вимогам, НСЗУ може укласти з ним контракт і сплачувати за проведення вакцинації.

- Що це за вимоги?

- Головні вимоги – це дотримання холодового ланцюга при зберіганні вакцини та окремі кімнати, оснащені для проведення вакцинації. Заклади мають проводити вакцинацію з розділенням потоків пацієнтів і дотриманням правил епідбезпеки. Всі ці вимоги мають бути дотримані під час двох раундів вакцинації, як це передбачено інструкцією до вакцини, тобто заклад повинен мати можливість ввести і першу дозу, і другу дозу вакцини.

Наразі ми укладаємо договори з медзакладами, які включені в перелік і подали відповідні заявки. Уже ми укладали вже 717 договорів.

На першому етапі вакцинальної кампанії працювали мобільні команди, які щепили насамперед медичних працівників. Зараз долучилися інші категорії населення, тож розгортаються стаціонарні пункти щеплення.

- Як здійснюється оплата за вакцинацію?

- Станом на 7 травня НСЗУ уклала договори за пакетом вакцинації від COVID-19 із 717 надавачами медичних послуг. Загальна сума контрактів сягає понад 964 млн грн.

Загальна сума, яка виділена у бюджеті ПМГ на пакет послуг з проведення вакцинації, становить майже 1,5 млрд грн. Це сума без вартості вакцини, це лише оплата за проведення самої вакцинації. Тобто заклади, які мають контракти, отримують вакцину централізовано.

В оплату за вакцинацію входить перша сплата в розмірі 8 тис. грн для забезпечення готовності до проведення вакцинації, зокрема закупівлі необхідних розхідних матеріалів та засобів індивідуального захисту. Далі оплату надавачі послуги будуть отримувати за результатами роботи. В ЕСОЗ фіксуються всі факти проведення вакцинації, і ми на підставі цих даних проводимо щомісячно оплату з розрахунку 25 грн за введення першої дози вакцини, 60 грн – за другу. Таким чином ми стимулюємо введення двох доз. Ще раз підкреслюю: ці кошти тільки за оплату вакцинації, без урахування вартості вакцини, яку заклади отримують централізовано.

- З яких причин НСЗУ може відмовити закладу в укладенні контракту?

- Є технічні причини відмови, порушення певних правил подання заяви, наприклад, якщо заклад не подає весь перелік документів або не накладає електронний підпис. Ми перевіряємо подану заявку і, коли щось не так, відправляємо її на доопрацювання.

Ми також можемо відмовити закладу, якщо його не немає в переліку керівника робіт, або заклад не підтверджує відповідність вимогам.

Тобто причини для відмови можуть бути і технічні речі, й організаційні. Якщо заклад є в переліку керівника робіт, то, скоріше за все, він відповідає вимогам, і ми укладемо договір.

- Якщо НСЗУ уклала контракт на вакцинацію, заклад буде забезпечуватися вакцинами, чи він сам буде десь їх шукати?

- Заклад забезпечується вакцинами централізовано. Але підкреслю: оплата здійснюється за кількість введених доз вакцини. Якщо з’являться однодозові вакцини, то в нормативні акти буде внесено відповідні зміни.

- Чи укладаються контракти на вакцинацію з приватними закладами?

- Так. Якщо їх включено до переліку і вони відповідають вимогам, то можуть подати свою пропозицію та укласти договір, як це відбувається зазвичай. У нас немає обмежень щодо форми власності медзакладу, головне, щоб була ліцензія на медичну практику і щоб заклад відповідав вимогам до цього пакету послуг.

- Хто регулює розподіл вакцин закладами, котрі уклали контракт?

-Зазвичай заклади отримують ту кількість вакцини, яка може бути ними використана. Як правило, це координує місцевий департамент охорони здоров’я (ДОЗ). ДОЗ бачить, хто скільки робить вакцинацій, веде цю статистику, реєстри і відповідає за використання ресурсів.

Вся інформація, що міститься в в ЕСОЗ, є публічною, за винятком персональних даних: ми бачимо, скільки зроблено вакцин і яких. Але треба розуміти, що ця інформація може не відповідати фактично виконаній кількості щеплень, оскільки медичні працівники цих закладів іноді припускаються помилок. Такі випадки є і їх наразі до 1,5%. НСЗУ не сплачує за дані, які внесені неправильно. Ми намагаємося розв'язати цю проблему, постійно навчаємо, як вносити інформацію до ЕСОЗ.

- Чи буде інформація про проведену вакцинацію передаватися в міжнародні реєстри? Як будуть запроваджуватися вакцинальні паспорти?

- На сьогодні всі дані, що вносяться і зберігаються в ЕСОЗ, при потребі можуть бути надані пацієнту. Ми на сьогодні маємо всю інформацію про проведені щеплення по кожному пацієнту. Щодо вакцинних паспортів скажу так: оскільки всі країни світу працюють над запуском документів, що будуть підтверджувати вакцинацію, то і для українців це також уже актуальне питання. Коли затвердять відповідний документ чи сертифікат, пацієнт, звернувшись до свого сімейного лікаря, зможе отримати витяг з ЕСОЗ, який буде підтверджувати вакцинацію від COVID-19. Для цього в електронній системі розроблено спеціальний модуль вакцинації, куди вносяться дані не лише про вакцинацію від COVID-19, а й про інші вакцини.

- Тобто якщо людина їде в країну, яка вимагає такий сертифікат, то вона має звернутися до свого сімейного лікаря?

- Так, і лікар зробить витяг з ЕСОЗ. Це може бути паперовий, а може бути й електронний витяг за бажанням пацієнта.

МОЗ активно моніторить ситуацію з запровадженням вакцинних паспортів. Наразі можливість отримати такий сертифікат створюється, згідно з міжнародними вимогами.