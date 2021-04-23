Деньги по ПМГ должны идти на предоставление безоплатной услуги пациенту – и.о. главы НСЗУ

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" и.о. главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Андрей Виленский рассказал о некоторых особенностях договорной кампании 2021 года, о заключении контрактов с НСЗУ частными клиниками и о том, хорошо ли, если на счетах медучреждений скапливаются деньги

(на украинском языке)

Текст: Анна Левченко



- Як проходить договірна кампанія 2021 року?

- Ми вже підписали договори з "первинкою" в цьому році, з 1 квітня їх у нас 1792 надавачів. Ми бачимо, що кількість провайдерів-медзакладів, які укладають контракти з НСЗУ зростає, їх уже на понад 70 більше, ніж в минулому році. Тобто кількість надавачів медичних послуг первинної медичної допомоги збільшується.

З них 179 закладів – це приватні заклади і 457 лікарі-ФОП, їх кількість також збільшується. На сьогодні майже кожен третій заклад у "первинці" є приватним або ФОП. На нашу думку, це говорить про дві речі. Перша: бізнес бачить, що це цікаво, заклади охорони здоров'я, обраховуючи наші тарифи на первинній медичній допомозі, розуміють, що в їх бізнес-модель це вкладається як ефективний напрям розвитку бізнесу, тобто тариф є справедливим. Друге: ми розуміємо, що в будь-якому разі збільшення кількості провайдерів приватної форми власності і ФОПів посилює конкуренцію і підвищує якість медичної допомоги для пацієнтів. Ми розглядаємо це позитивно.



- Ви сказали, що цього року на 70 більше закладів уклали договорів. Хто ці нові провайдери?

- Переважно це приватники і ФОПи, але тут є і питання децентралізації, бо у нас деякі заклади розділилися.



- Тобто ми не можемо сказати що мережа скорочується?

- Мережа однозначно не скорочується, мережа розширюється і допомога стає доступнішою для пацієнтів.



- В чому ще полягає особливість договірної кампанії цього року?

- Особливість полягає в тому, що на неї наклався початок дії вимог до надавачів медичних послуг стосовно інклюзивності. Це важливий момент. Ми говоримо про доступ маломобільних груп населення до будівлі, де надається медична допомога. Звичайно, заклади, як завжди, не всі були готові до цього, вони чомусь думали, що ця норма може бути скасована чи відхилена, хоча її прийняли в 2018 році. Цього року з 1 січня вона набрала чинності. Коли ми зробили аналіз готовності у другій половині лютого, ми зрозуміли, що не всі будуть відповідати вимогам на 1 квітня, це буде бар'єром для отримання договору. Ми разом з МОЗ запропонували уряду відкласти норму повної доступності на три місяці до 1 липня цього року. Тобто до 1 липня заклад повинен відповідати вимогам доступності до будівлі - це власне пандус, облаштована вхідна група, щоб пацієнт міг легко потрапити до приміщення.



- Яка кількість закладів вже виконала цю норму?

- У нас більше 60% закладів "первинки" станом на лютий повністю відповідали вимогам. Але треба розуміти: якщо районний або міський центр первинної допомоги, який надає медичну допомогу переважній більшості населення в цьому населеному пункті, не виконає цю умову, то більшість населення не матиме доступу до первинки. Тож ми маємо діяти збалансовано, щоби заклади більш серйозно ставилися до вимог, але щоб наші пацієнти не втратили доступ до медпослуг.

Насправді, у нас така ситуація складається вже вдруге. Ми пам'ятаємо, що в минулому році також були відкладені вимоги для закладів вторинної та інших видів медичної допомоги, які не відповідали вимогам стосовно стаціонарної медичної допомоги. На жаль, у нас дійсно дуже різна готовність закладів, ми розуміємо, що, напевно, для деяких змін потрібно більше часу. У нас іншого шляху немає: або ми змушені припинити надання медичної допомоги, а в цих умовах це неможливо, або ми розраховуємо на те, що заклади будуть виконувати вимоги.



- Коли НСЗУ почне відслідковувати чи виконали заклади ці умови, в тому числі і по доступності? І коли запрацює контроль якості надання медичних послуг?

- У нас вже почався активний моніторинг виконання умов договору. Наприклад, зараз ви вже чуєте, що НСЗУ почала перевіряти заклади первинки. Ми перевіряли надання медичної допомоги закладами за пакетом "інсульт", деякі заклади вже повернули кошти державі бо надавали цю допомогу неякісно. Для певних закладів було новиною, що НСЗУ буде щось перевіряти. Але ми дійсно перевіряємо там, де у нас є фактичні сумніви щодо відповідності закладів умовам контракту. Якщо ми виявляємо якісь відхилення від умов договору, ми працюємо з закладами, це процес, який триває не один день.



- Коли була перша договірна кампанія, коли заклади "первинки" заходили в реформу, була гучна історія в Ірпені, де НСЗУ розірвала договори з закладом, який сфальшифував декларації з пацієнтами. Зараз щось таке відбувається, чи того разу гучного випадку вистачило всім?

- Ми бачимо, що заклади первинної медичної допомоги все ще помиляються, але у більшості випадків ненавмисно. Плюс заклади не завжди вносять інформацію, яка впливає на суму виплати коштів вчасно. Наприклад, це смерть лікаря. Ця подія є підставою для припинення декларацій у цього лікаря, але про це заклад не завжди вчасно повідомляє НСЗУ, тож у нас кожного місяця йде повернення коштів від закладів ПМД у таких випадках. У масштабах країни це мільйони гривень. Це відбувається не відразу, але з часом ми все одно повертаємо кошти державі.



- Зараз можна почути навіть від знайомих, які уклали декларації з приватними клініками, а зараз отримали інформацію, що приватна клініка не продовжила контракт з НСЗУ, тож люди фактично залишились без первинки, бо всі лікарі з найближчих комунальних закладів вже зайняті. Це ситуація масова чи це поодинокі випадки? Чи можна якось вплинути на заклади, які уклали договори, а потім розірвали?

- Такі випадки бувають, але назагал, як я вже говорив, закладів приватної форми власності і ФОПів стає більше, тобто іде загальна тенденція до розширення кола надавачів послуг. Звісно, такі ризики можуть бути завжди, і не тільки в приватних закладах, але і в комунальних, тому що лікар може звільнитися і не завжди за власним бажанням. Звісно, для пацієнтів є певні незручності, але треба розуміти, що пацієнт працює не з закладом, він укладає декларацію з лікарем. Якщо лікар змінює місце роботи, то він працює в іншому закладі і пацієнти йдуть за ним. Тобто не тільки гроші за пацієнтом, але і пацієнт за лікарем. Не можу сказати, що з приватними закладами припинення контрактів з НСЗУ це тотальна практика. Я повторююсь: ми бачимо збільшення кількості закладів. Довіру саме приватного сектора і активних лікарів, які працюють як ФОП, ми бачимо саме зараз.



- Чи не плануєте якісь зміни в умовах декларування і контрактування, які б передбачали, що заклад, який хоче розірвати декларації, має попередити НСЗУ та своїх декларантів за півроку чи за рік, щоб люди змогли знайти собі альтернативу?

- Попередження є, але менший за терміном. Ми розуміємо що якщо немає бажання, то й великий термін попередження може бути не виконаний. Я розумію, що тут дуже важливе питання гарантії для пацієнтів надання безперервної медичної допомоги. Я особисто для себе думаю, що ми цю думку врахуємо, тому ми зараз хочемо перезавантажити підходи до первинної медичної допомоги. Пропрацювавши три роки за новими правилами, ми бачимо деякі недоліки, які можна виправити. Думаю, що цей пункт буде один з них, щоби забезпечити безперервність меддопомоги.



- А коли буде цей перегляд підходів?

- Це можливо в ПМГ 2022. Ми зараз вже почали розробляти правила гри для 2022 року. Вектор буде спрямовано на те, щоб більше деталізувати пакети послуг і наблизити їх до споживачів. Тобто акцент буде зроблено на амбулаторний, в першу чергу, первинний рівень надання меддопомоги, з одного боку. З іншого боку на рівні стаціонарної допомоги ми переглянемо підходи до госпіталізації в тих випадках, де госпіталізація не потрібна. Крім того, ми хочемо стимулювати надання стаціонарної допомоги за пріоритетними послугами, їх розвиток і концентрація високотехнологічних послуг.



- Давайте повернемось до ПМГ 2021, що там нового?

- По-перше, ми деталізували деякі пакети послуг. В першу чергу це стосується амбулаторної медичної допомоги. Ми виокремили пакет надання допомоги вагітним, зробили вимоги відповідно до сучасних стандартів і заклади охорони здоров’я можуть законтрактуватись на цей пакет. Там достатньо високий тариф - 720 грн на одну пацієнтку на місяць.



- Тобто це пакет, який отримує жіноча консультація за ведення вагітності?

- Так, це ведення вагітності акушером-гінекологом. По цьому пакету виникла певна напруга у закладів, тому що ми виставили вимоги проведення пренатального скринінгу вроджених вад розвитку. Для цього, зокрема, потрібно зробити якісне ультразвукове дослідження. Ми вимагали від закладів, щоб лікарі пройшли відповідне навчання і могли якісно це робити. У закладів виникли питання, але ми наполягли на своєму. Якщо високий тариф, то якісна послуга.



- Наскільки цей тариф високий?

- Він інший, ніж був раніше. Тепер ми платимо за капітаційним принципом за одну вагітну в місяць і 720 грн в місяць за спостереження вагітності. Це наближається до тарифів деяких приватних клінік. Тобто, якщо ми говоримо умовно про вісім місяців спостереження вагітності, то це близько 6 тис. грн. Таку вартість ви можете знайти в приватних клініках за ведення вагітності.

Далі ми виокремили пакет стоматологічної допомоги з амбулаторного пакету. Тут також були питання, є різні підходи. Наразі ми бачимо, що за новими принципами 785 надавачів подали пропозиції. Це достатньо велика кількість.

Також є зміни у стаціонарних пакетах, що стосуються пріоритетних послуг. Для пакету інфаркт, інсульт ми зробили різні тарифи в залежності від обсягу надання медичної послуги. Якщо, наприклад, пацієнту з інсультом робиться тромболізис або тромбектомія, то там тариф відповідно збільшується до понад 97 тис. грн. Так само за інфаркт заклад отримує за стентуванням більше, ніж без стентування. Для пологів і неонатальної допомоги ми ввели додатковий коефіцієнт, якщо заклад має комбінацію цих послуг. Таким чином ми стимулюємо концентрацію медичних послуг, а значить і підвищення їх рівня. Окрім того, якщо заклад має неонатологічну бригаду, відповідний автомобіль, який може забезпечити транспортування новонародженого з одного закладу в інший, він також отримує додатковий коефіцієнт.

Також ми ввели новий пакет: лікування пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями.



- А як раніше лікувалися ці пацієнти?

- Раніше ці пацієнти отримували допомогу в межах пакету хіміотерапевтичного лікування онкології і загального терапевтичного пакету, де мова йшла про гематологію. Ми побачили, що треба виокремити, бо ці захворювання потребують дороговартісного лікування. Це також буде забезпечувати розвиток цієї медичної допомоги для дітей. Коефіцієнт за лікування пацієнта дитячого віку з таким захворюванням – три, тобто заклад отримує в три рази більше за дитину, ніж за дорослого.

Крім того, дуже важливо, що ми запроваджуємо послуги мобільних психіатричних бригад.



- А коли вони почнуть їздити?

- З 1 липня. Для того, щоб вони почали працювати, потрібно зробити в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ) особливий модуль, в якому йдеться про інформацію про пацієнтів з психічними захворюваннями, ВІЛ-позитивних тощо. Це інформація, яка має окремі обмеження стосовно доступу, тому в ЕСОЗ треба зробити деякі доопрацювання, щоб захистити інформацію про пацієнта, щоб доступ до неї мав тільки той медичний працівник, який таке право має.



- Викликати мобільну психіатричну бригаду можна буде за номером 103, чи буде окремий номер?

- Це не буде система екстреної медичної допомоги, мобільні психіатричні бригади будуть працювати в контексті психіатричної допомоги. Тут передбачається етапність лікування: право мати мобільну психіатричну бригаду матиме тільки той медзаклад, який має пакет на амбулаторну і стаціонарну психіатричну допомогу. Тобто, після того як пацієнт отримав лікування з приводу гострого стану в стаціонарі, цей заклад може забезпечити його ведення на амбулаторному етапі.



- Тобто пацієнт буде дзвонити не на 103, а в свій заклад?

- Так.



- А як забезпечити таку допомогу в районних центрах, невеликих населених пунктах, бо по Києву чи в обласному центрі зрозуміло, є потужності, а як на рівні району?

- Ця бригада мобільна працюватиме за високим тарифом, ми сподіваємось, що вона буде покривати певну територію, де будуть перебувати ці пацієнти.



- Всі психіатричні заклади підписалися під цю програму?

- Не всі. Ми запускаємо її з 1 липня, подивимося, як вона працюватиме, щоб в 2022 році, врахувати досвід і створити додаткові стимули для того, щоб кожен пацієнт міг отримати цю допомогу.

Ще дуже важливим напрямом є медична допомога при туберкульозі. Є пакет послуг ведення пацієнта з ТБ, такий пакет зможуть мати тільки заклади первинки. Там є цікавий коефіцієнт, який дозволить закладам первинки отримувати щомісячно кошти за пацієнта з ТБ, а якщо буде результат лікування, то за останній місяць ведення пацієнта тариф збільшується вдвічі. Це буде пакет для первинки, диспансери будуть мати інший пакет.

Ми змінюємо підхід до надання допомоги таким пацієнтам: в регіоні має бути один заклад, який надає меддопомогу стаціонарно і амбулаторно, він може мати в своєму складі кілька відділень, розташованих на території регіону. Тобто йдеться про адміністративне об’єднання закладів на місцях, які фактично продовжуватимуть роботу.

Ще одна важлива новація ПМГ 2021 року, це оплата за результат виконання договору і, так звані, індикатори якості. Зокрема, з 1 липня ми запроваджуємо такий індикатор якості на рівні первинної медичної допомоги, як досягнення певного рівня охоплення дитячого населення вакцинацією. Якщо заклад буде досягати цього рівня, то він отримає додатково 5% від суми контракту.

Так само ми вводимо коефіцієнт для екстреної медичної допомоги. Якщо ЦЕМД забезпечує госпіталізацію пацієнта з інфарктом і інсультом саме в той заклад, який має договір на цю пріоритетну послугу з НСЗУ, то ЦЕМД отримає до договору додаткових 5%. Таким чином ми забезпечуємо потрапляння пацієнта, у якого є потреба в технологічному лікуванні, в той заклад, де пацієнт може отримати таку допомогу і стимулюємо дотримання маршрутів пацієнтів.



- Дуже багато інформації останнім часом виникло навколо залишків коштів, які виявляються на рахунках комунальних медзакладів. Прокоментуйте, будь ласка цю тему.

- Неможливо швидко досягти результату вмілого ефективного управління закладами з боку керівників. Ми бачимо, що в деяких закладах є залишки на рахунках, ці залишки не завжди обґрунтовані. Наприклад, є залишки у розмірі кількамісячного бюджету закладу, тоді незрозуміло для чого створюються ці залишки, при тому, що цей заклад не може забезпечити пацієнтів безоплатними послугами і не може підвищити рівень оплати праці медперсоналу. Інколи керівник закладу пояснює, що завдяки цим коштам планує купити обладнання. Але купівля обладнання – це не основна стаття витрат в межах коштів, які заклад отримує за договором з НСЗУ. За гроші, які заклад отримує від НСЗУ, в першу чергу, він має забезпечити надання медичної допомоги пацієнтам безоплатно. Капітальні інвестиції це функції власника закладів - місцевої влади.

Сьогодні на сайті НСЗУ можна побачити звіти закладів за отримані та використані кошти. Це дуже цікава інформація, яка показує, в якому закладі розвинений додатковий інструмент збільшення доходів, наприклад, платні послуги. Також ми бачимо, скільки грошей додає закладу власник. Ми наполягаємо на тому, що гроші по ПМГ - це кошти на виконання умов договору і надання закладом безоплатної послуги. Все інше – потім. Ми не можемо впливати на те, як заклад господарює, проте ми можемо оприлюднювати інформацію, а далі зацікавлені сторони можуть здійснювати відповідний вплив. Ми знаємо, деякі факти, коли неприйняття керівниками закладів якихось управлінських рішень, наприклад, щодо контрактування з НСЗУ за певними пакетами послуг, хоча у закладу були всі можливості це зробити і збільшити бюджет, призвело до того, що власник прийняв рішення щодо перебування на посаді цього керівника.