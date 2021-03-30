"Укрзализныця" будет добиваться пересмотра контрактов на аренду вагонов, заключенных экс-руководством – и.о. главы правления Юрик

Блиц-интервью с исполняющим обязанности главы правления "Укрзализныци" Иваном Юриком

- Впереди у УЗ тяжелый год. У предыдущего руководства были очень оптимистичные планы на него. Ваша точка зрения? Удастся ли УЗ выйти на прибыльность по итогам 2021 года?

- Начало года для нас действительно выдалось довольно тяжелым. План по доходам не выполнен. Капитальные инвестиции практически не начаты, закупочная компания технически провалена. Все это нам сейчас нужно быстро исправлять. Но если говорить в целом, этот год выглядит перспективней предыдущего. Мы настроены более оптимистично, ведь согласно экономическим прогнозам, в этом году ожидается рост ВВП.

В то же время остаются определенные риски, например, распространение карантинных ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Также негативно влияет на нашу финансовую модель неопределенность относительно урожая зерновых и возможного падения экспорта, ожидаемого в этом году.

Относительно прибыльности скажу так: для "Укрзализныци" как природной монополии максимизация прибыли не является самоцелью. Да, нам необходимо быть самоокупаемыми и прибыльными, но наша основная задача – инвестировать в активы и людей.

- Когда ожидаете утвержденный финплан? Будете менять его показатели в связи с новым карантином?

- Финплан сейчас на финишной прямой. Этот вопрос под моим личным контролем, и я надеюсь, что в ближайшее время Кабинет министров его утвердит. Сейчас вносить какие-либо изменения в финплан нецелесообразно. Но мы понимаем, что если такая необходимость возникнет в связи с изменением макроэкономической ситуации, то в конце весны или летом будем инициировать такие изменения.

- Вы ввели рабочую пятидневку и пообещали поднять зарплаты. Откуда будете брать средства?

- Мы надеемся на рост нашего основного прибыльного сегмента бизнеса – грузоперевозок, по которому мы сейчас видим позитивную динамику. Также мы планируем и дальше продавать все наши непрофильные активы и металлолом, чтобы генерировать дополнительную ликвидность. Будем продолжать оптимизацию неприоритетных расходов, оставляя только расходы по ключевым направлениям. Будем также инициировать изменения в тарифной политике, инициировать минимизацию налоговых отчислений, таких как налог на землю и акциз на дизель, и просить Кабмин пересмотреть дивидендную политику. В Европе государства выдают миллиардные дотации для того, чтобы удержать государственные железнодорожные компании на плаву, а у нас наоборот - государство ждет уплаты дивидендов.

Наша задача в том, чтобы "Укрзализныця" становилась более эффективной с точки зрения себестоимости предоставления услуг. Это все позволит нам направить высвобожденный ресурс на повышение социальных стандартов, поскольку последний раз для железнодорожников они изменялись два года назад.

- Ваши прогнозы того, как повлияет новый, мартовско-апрельский локдаун на итоги 2021 года для УЗ?

- Если нынешний локдаун не будет усилен, его влияние на итоги 2021 года будет в меру контролируемо. Конечно, мы несем дополнительные потери из-за отмены пассажирского сообщения в отдельных регионах, но они не сопоставимы с потерями годичной давности, когда были полностью остановлены железнодорожные пассажирские перевозки. Мы надеемся, что в этом году до повторения ситуации 2020 года не дойдет. Если же все-таки будет полный локдаун в этом году, нам не впервой - будем готовы и к такому сценарию.

- Проблема с транспортировкой железорудного сырья из Украины в Словакию, Чехию и Австрию: на каком этапе решение?

- Этот вопрос мы уже решили, диалог с международными партнерами восстановлен. Там был вопрос непропуска Словакией составов, стоящих на нашей границе. Это были чисто технические вопросы и после налаживания диалогов все уже поехало.

- Реформа УЗ, которую ранее своим решением заблокировал набсовет - как она будет продвигаться в нынешних условиях?

- Полагаю, тут в корне неправильно поставлен вопрос. Реформа продолжается, ее никто не блокировал. Набсовет ее поддерживает, им самим утверждена вся стратегия реформирования УЗ и план имплементации реформ, в котором вся эта реформа детально расписана. Я считаю, что нам просто необходимы некоторые корректировки в деталях внедрения этой реформы.

- Но в то же время создание филиала "УЗ Карго" было фактически аннулировано набсветом…

- Важность реформы не дискутируется. Вопрос заключается в деталях и в правильности заложения фундамента, поскольку мы строим новую компанию на годы вперед. Детализированный план анбандлинга есть, он расписан в деталях. Его просто нужно правильно выполнять. Кроме того, хочу подчеркнуть, что в первую очередь в реализации анбандлинга важна правильная коммуникация со всеми стейкхолдерами, в том числе с профсоюзами, набсоветом и основными нашими клиентами.

- Будете ли добиваться пересмотра заключенных при Жмаке контрактов, по той же долгосрочной аренде вагонов?

- Да, планируем. По результатам переговоров с нашими основными клиентами мы должны выйти на решение этого вопроса.

- Какие кадровые изменения планируете?

- Не буду скрывать - кадровые изменения коснуться практически каждого направления. Мы будем кардинально и быстро избавляться от работников, которые не показали результата или дискредитировали себя. Времени на дальнейшие эксперименты в кадровых аспектах у "Укрзализныци" попросту нет.

- Вы уже во второй раз становитесь и.о. главы компании. Планируете подаваться на конкурс на эту должность?

- Для меня сейчас на первом месте стоит стабилизация финансовой и операционной ситуации в компании. Моя цель – вывести компанию на стабильный рост и привлечь дополнительные ресурсы в ее развитие. Вот мой главный план сейчас.