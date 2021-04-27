Экономика

11:57 27.04.2021

"Укрзализныця" готова вывозить через морпорты до 200 тыс. тонн нефтепродуктов в месяц

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"Укрзализныця" готова вывозить через морпорты до 200 тыс. тонн нефтепродуктов в месяц

АО "Укрзализныця" (УЗ) подготовилась к предстоящему изменению логистики транспортировки дизельного топлива в Украине после остановки поставок этой продукции из российских заводов и временного закрытия на ремонт Мозырского нефтеперерабатывающего завода в Беларуси, сообщила пресс-служба компании со ссылкой на и. о. главы правления УЗ Ивана Юрика во вторник.

Речь об этом речь шла на совещании в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, где обсуждалось, что уже с мая основные направления поставки нефтепродуктов будут перераспределены, и увеличенная доля будет транспортироваться через морские порты Украины.

По словам Юрика, в настоящее время УЗ готова вывозить через морские порты до 200 тыс. тонн нефтопродуктов в месяц.

"Укрзализныця" оперативно реагирует на изменения в логистике поставок нефтепродуктов в страну и уже подготовилась к их транспортировке через порты. Сегодня железнодорожники имеют все необходимые ресурсы, чтобы обеспечить ритмичный вывоз из портов до 200 тыс. тонн нефтепродуктов в месяц. И эти мощности железной дороги будут в дальнейшем только нарастать", - цитирует пресс-служба Юрика.

Он также сообщил, что сейчас в рабочем парке "Укрзализныци" есть 1,3 тыс. цистерн, в том числе 952 - для перевозки светлых нефтепродуктов.

"Для увеличения объемов перевозок планируем в ближайший период, в мае-июне, отремонтировать и задействовать в работу еще до 300 цистерн ежемесячно", - отметил глава УЗ.

Теги: #юрик_иван #топливо #укрзализныця
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