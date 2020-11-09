"Донбассэнерго" призывает отпустить всех игроков в свободный рынок продаж – коммерческий директор

Эксклюзивное интервью коммерческого директора ПАО "Донбассэнерго" Олега Ларионова информационному агентству "Интерфакс-Украина"

– "Донбассэнерго" за девять месяцев получило 1,4 млн грн чистой прибыли против 69,2 млн грн чистого убытка за аналогичный период прошлого года. Благодаря чему улучшились показатели?

– Первый фактор - введение нового рынка и стабильная работа Славянской теплоэлектростанции на этом рынке. Второй - мировая конъюнктура падения цен на энергоносители позволила оптимизировать топливную составляющую, которая сейчас, можно сказать, находится на допустимом уровне для работы нашей станции.

Кроме того, у нас появился надежный партнер – "Шахта 1-3 "Новогродовская", которая весь свой ресурс направляет на Славянскую ТЭС, и это хорошее подспорье для нашей компании. Своевременно оплачивая уголь, "Донбассэнерго" помогает развиваться шахте, которая покрывает порядка 50% от общего потребления угля Славянской ТЭС.

Мы также оптимизируем и сокращаем расходы. К сожалению, 1,4 млн грн чистой прибыли не могут позволить нашей компании модернизировать оборудование и покрыть все необходимые финансовые расходы.

– Недавно "Донбассэнерго" выступило за упразднение понижающих коэффициентов на балансирующем рынке. К каким качественным изменениям может привести реализация такой инициативы?

– Задача балансирующего рынка – обеспечить баланс производства и потребления. В настоящее время в Украине нет аккумуляторных батарей, поэтому хранить электроэнергию стране негде. А даже если они и будут, то не в тех объемах, которые нужны системе. Электроэнергия – такой продукт, производство которого требует мгновенного потребления. Сегодня никто не может на 100% спрогнозировать потребление, и перепады в сети обязательно будут. Однако наша система все равно должна стремиться к тому, чтобы максимально точно прогнозировать потребление. Чем точнее прогноз, тем эффективнее производство электроэнергии.

Чтобы как-то сбалансировать систему и держать частоту около 50 Гц, "Укрэнерго" нагружает и разгружает прежде всего тепловые электростанции, а также "Укргидроэнерго", потому что ТЭС и ГЭС – самые маневренные. Но тепловой генерации времени на поднятие блоков необходимо больше, от двух часов (из горячего состояния) до 12-ти, чтобы растопить и запустить. Поэтому лишние разгрузки/нагрузки отрицательно влияют как на оборудование, так и на энергосистему в целом, а платить за это некому.

Поэтому сейчас у нас действует третья попытка построения модели балансирующего рынка кэпов. Сначала была привязка к рынку "на сутки вперед" (РСВ), потом сделали модель, удобную для ТЭС и ГЭС/ГАЭС, которые, повторюсь, несут на себе все бремя регулирования системы, а затем НКРЭКУ своими решениями изменила ценообразование, которое, по нашему мнению, было принято в поддержку "Гарантированного покупателя ("ГарПока") и "Энергоатома".

Однако "Донбассэнерго" отстояло в суде законное право, чтобы разгрузка и загрузка происходили согласно той модели, которая изначально была принята в условиях рынка. Наша компания выступает за отмену ограничений для всех игроков на балансирующем рынке, что установило бы одинаковые правила для всех игроков. И таким образом рынок сам бы определил цены на РСВ, внутрисуточном рынке (ВСР) и на балансирующем рынке (БР) тоже.

К сожалению, сейчас получается так, что балансирующий рынок у нас не является рынком штрафов, и иногда выгодней попасть в небаланс, чем закупить электроэнергию в каком-то из сегментов, потому что все наши рынки штрафуются минимум на 5% и с отсрочкой платежа. Иногда легче уйти в небаланс и заплатить позже, нежели закупить в тот же день. Это опять же бьет по тепловой генерации и "Укргидроэнерго", которые покрывают небалансы своей мощностью. Поэтому необходимо отпускать всех участников балансирующего рынка в свободное плавание.

– Какие понижающие коэффициенты сейчас на балансирующем рынке?

– Сейчас для тепловой генерации установлен максимальный коэффициент 45%. Для потребителей есть некая шкала: если система в дефиците, и ты его создаешь, то это цена покупки небалансов – price cap РСВ плюс 5%. Если система в дефиците, а ты создаешь профицит, то цена продажи небаланса РСВ минус 5%. И наоборот, если система в профиците, и ты не употребляешь дополнительный профицит, цена продажи небаланса может достигать РСВ минус 45%. А если система в профиците, а ты дефицитный, тогда цена покупки РСВ плюс 5%.

Такая система не всегда коррелируется с объективной реальностью. Все равно - дефицит или профицит, потребил – заплати, не потребил – тоже заплати. Такой механизм действует на всех рынках, кроме электроэнергии, и постоянно ужесточается (например, рынок газа). Но что такое система в дефиците? У нас иногда в ночные часы "Укрэнерго" показывает, что система в дефиците, если "Энергоатом" не продал 4 ГВт. Европейцам этого не понять: как может быть дефицит, если "Энергоатом" работает сверх проданных объемов? Проблема в том, что физические и финансовые потоки в энергосистеме не совпадают друг с другом. "Энергоатому" нужно продать условно всю свою базу, а "ГарПоку" – играть по другим ценам на пиках.

Однако, что особенно возмущает в ситуации с балансирующим рынком в Украине? Если потребитель не потребил заявленные объемы, он отделался легким штрафом. Но если я не поднял блок, то меня штрафуют серьезнее, чем потребителя. У нас непропорционально распределена мера ответственности.

Поэтому если отпустят все цены, то рынок на протяжении месяца-двух стабилизируется, цена небаланса сложится на каждый день, и все привыкнут к новому порядку.

Сейчас я обязан выполнить команду диспетчера в любом случае, иначе штраф. А как мне работать, если меня заставляют работать в убыток? Это рабство какое-то!

Балансирующий рынок – это рынок штрафов, и его либерализацию необходимо начинать поэтапно, с больших предприятий. А то получается, что когда плохо "ГарПоку", мы помогаем ему, убивая тем самым тепловую энергетику. Когда же плохо тепловой, тогда отпускаются цены, и лучше становится "ГарПоку". Это качели.

И обязательно надо ужесточить штрафы за небалансы для "зеленой" энергетики. А то выходит, что вроде бы "зеленые", но при балансировке выбрасывается в атмосферу огромное количество выбросов.

– Чем было вызвано падение цены на РСВ в последнюю декаду октября?

– В конце октября у нас был профицит электроэнергии из-за "зеленых", кроме утреннего и вечернего пиков. "ГарПок" выставлял на продажу мощность около 3,5 ГВт. Также не совсем понятную для нас стратегию продаж выбрал "Энергоатом". Но все поменялось в начале ноября: на выходных пришел циклон, и у "ГарПока" уже было 0,9 ГВт. Чтобы компенсировать 2,5 ГВт дефицита в энергосистеме, включали еще 12 блоков тепловой генерации. То есть запускались блоки, которые не работали уже около года, а их надо было содержать, и это все деньги. А где их брать? Кредиты? Если раньше поручителем по кредитам выступало ГП "Энергорынок", то сейчас банки кредиты нам не могут дать, потому что боятся иметь дело с энергопредприятиями из-за неудовлетворительных финансовых показателей и нестабильности в энергетике в целом. Мы поставлены в рамки выживания. Мы – это тепловая генерация, у кого-то лучше, у кого-то хуже. Но самый главный вопрос – это цена 1,1 грн за кВт-ч, которая не покрывает затраты на производство.

– Близится конец года, когда принимается энергобаланс с производственными и ценовыми показателями на следующий год. Можно ли ожидать каких-то решений относительно изменений правил игры на рынке в этот период?

– Еще 3 января 2020 года в НКРЭКУ обсуждался вопрос финансового PSO. Еще не было "торговли воздухом", и мы говорили о перспективах года. И уже тогда речь шла о том, что мы к финансовому PSO все равно придем. Просто чем позже придем, тем больше потеряем. Рыночный механизм с ручным регулированием не работает.

С введением финансового PSO есть определенные сложности в связи с тем, что Кабмин должен решить вопрос о выдаче кредитов с минимальными ставками для покрытия кассового разрыва населения. Ведь население платит постфактум, а поставщики для населения должны купить электроэнергию уже сейчас. Остальные вопросы, в том числе по "Укргидроэнерго", закрыты, и все механизмы уже отработаны, в том числе изменения в Налоговый кодекс и другие нормативные акты. Если будет политическая воля власти, то это все реально сделать и запустить с нового года, за что и борется сейчас НКРЭКУ.

– Идеология и принципы функционирования конкурентного рынка электроэнергии предусматривают, что на ВСР цены априори должны быть выше, чем на РСВ. Почему в Украине получилось наоборот?

– Самый крупный игрок с базовой нагрузкой - "Энергоатом" - и крупный игрок пиковой зоны покупателей с электроэнергией "зеленых" производителей в лице "ГарПока" не могут организоваться и реализовать свой ресурс на рынке двусторонних договоров (ДД) и РСВ. Поэтому часто значительная часть их электроэнергии выпадает на балансирующий рынок. Там игроки пытаются продать по максимуму, чтобы получить хоть какие-то денежные средства.

Самое интересное, что и "Энергоатом", и "зеленая" генерация все равно производят свою электроэнергию, но получается, что выпадает другая генерация. То есть у нас выходит с точностью до наоборот от того, к чему мы стремились.

Поэтому мнение "Донбассэнерго" следующее: для выравнивания ситуации необходимо отпустить всех игроков в свободный рынок продаж. Это прямые договора, РСВ, чтобы каждый продавал свой объем. Тогда рынок будет устанавливать справедливую цену и справедливые балансы, и ситуация стабилизируется.

"ГарПок" – это отдельная тема, их тоже надо отпустить в свободную продажу, и при этом ужесточать для "зеленых" производителей штрафы за небалансы.

– По информации различных официальных источников, высокая ценовая волатильность РСВ с критическим проседанием цен вызвана во многом несовершенством и непрозрачностью рынка двусторонних договоров. Что имеется в виду?

– Мы были идеологами внесения в Закон "О рынке электроэнергии" механизма торговли фьючерсами и форвардами. Но, к сожалению, на том этапе представители предыдущего созыва Верховной Рады решили: давайте подумаем, а введем позже. Сейчас, при новом составе Рады, это сделать уже тяжелее.

Каковы принципы работы в электроэнергетике во всем мире? Все базовые объемы, которые производитель хочет продать, он может продать на период от полугода до пяти лет – в разных странах по-разному. Для того чтобы привлечь какое-то финансирование, чтобы как-то прогнозировать закупку топлива и свои затраты на ремонты, компания должна работать на рынке долгосрочных договоров. Принципиально это выгодно любому производителю. Когда такие площадки будут и производители продадут там свою электроэнергию, тогда все встанет на свои места. То есть необходимо продать максимально возможный объем на рынке двусторонних договоров, и тогда уже РСВ и ВСР будут премиальными рынками для продавца, а покупатели будут закупать на них только небольшой необходимый объем.

Форвардные же и фьючерсные продажи обеспечат нормальный индикатив для электроэнергии, так как рынок "на сутки вперед" таким индикативом быть не может. Этот рынок в какой-то мере спекулятивный, потому что он не отражает настоящей стоимостной сути, по которой торгуется электроэнергия. А когда все смогут продавать электроэнергию наперед, тогда у нас появится индикатив, и РСВ станет индикативным, так как будет показывать, по какой цене реально сегодня купить электроэнергию для закрытия своих потребностей. Сейчас у нас на РСВ либо все продают только для того, чтобы продать технический минимум, либо продают всю установленную мощность, которая не востребована. Поэтому мы имеем искривленную картину.

Кроме того, несовершенство PSO порождает небаланс поставщиков в разные периоды времени, и они вынуждены для получения денежных средств продать хоть что-то и почем-то. В результате цена на ВСР оказывается ниже, чем на РСВ, что тоже является нехарактерным для европейских рынков. Ведь чем ближе к часу поставки, тем цена на электроэнергию должна быть выше.

– Председатель НКРЭКУ Тарасюк в своем недавнем интервью заявил о недопустимости "торговли воздухом" на энергорынке. Можно ли этим термином назвать то, что сейчас происходит на ВСР и БР, и какова доля в этих процессах объективного и субъективного факторов? Принимало ли участие в "торговле воздухом" "Донбассэнерго"?

– "Торговля воздухом" – это когда ты продаешь то, чего у тебя нет, а потом ищешь и даже покупаешь на небалансах то, что уже продал. С одной стороны, ничего противозаконного в этом нет. Любой человек может продать, а потом купить и перепродать что-то. Но в данном случае у нас получается, что искусственно занижается цена электроэнергии, потому что сначала ее продают на РСВ, так как знают, что на ВСР ее можно купить дешевле. Такая ситуация была летом, и тогда НКРЭКУ регуляторными методами на какое-то время ее устранила. Сейчас такая ситуация вновь возобновилась, и регулятор думает, что с этим делать. "Донбассэнерго" в этом участия не принимает, потому что мы заинтересованы в высокой цене и "торговать воздухом" нам не выгодно.

– Возможно ли сейчас сходу отменить в Украине все прайс-кэпы на оптовом рынке и заниженные розничные тарифы для населения, сделав рынок максимально либеральным, как в Техасе или Австралии? К каким ценовым последствиям для потребителя это может привести?

– Относительно продления прайс-кэпов и всех ограничений моя позиция такова: их нужно убирать. Прайс-кэпы должны ограничивать, а не сдерживать. В настоящее время они сдерживают. Сейчас цены прайс-кэпов не поднимаются, и на это есть другие причины, которые я указал выше. В условиях дефицита цены должны быть по прайс-кэпу, в условиях профицита они должны быть ниже. Когда в Украине профицит - цены низкие, а когда дефицит – они упираются в потолок, и генерация работает с нулевой прибылью. А так работать нельзя.

Поэтому мы считаем, что нужно отпускать "ГарПок" и "Энергоатом" в свободный рынок и после этого, несомненно, убирать прайс-кэпы и делать их по аналогии с Европой, где условный ограничитель на уровне 5000 евро. То есть цены до такого уровня никогда не поднимаются, но есть ограничитель, который отсекает тот беспредел, который может быть.

Сам прайс-кэп в Европе рассчитывается тоже по-другому. С одной стороны, мы смотрим на Европу и все сравниваем с ней, с другой – имеем некорректные подходы в методологии. В настоящее время от этого страдает тепловая генерация, но в будущем, когда тепловая генерация просто не сможет работать, пострадают все остальные.

– Как вы оцениваете результаты выхода в октябре "ГарПока" на рынок двусторонних договоров? Какой динамики следует ожидать в дальнейшем? Схожий вопрос по "Энергоатому": насколько эффективной является работа НАЭК на рынке ДД?

– "ГарПок" показал эффективность и продемонстрировал результаты, которых от него не ожидали. Что произошло в октябре? Первые две декады все было стабильно и прогнозируемо. Что произошло потом? Часть электроэнергии "ГарПока" была продана на прямых аукционах и потом была перевыставлена на РСВ, при этом спрос ушел с РСВ на ВСР. Естественно, цена провалилась, и наша компания сразу отреагировала на это. Мы обратились во все органы власти, в том числе в СНБО, Минэнерго, НКРЭКУ, с просьбой разобраться и прояснить порядок взаимодействия между РСВ и ВСР: почему продают на ВСР дешевле? Поэтому "Донбассэнерго" вышло с предложением установить прайс-кэп на ВСР не ниже цены РСВ.

Еще раз хочу отметить: нужно делать свободный рынок. Каких он должен быть объемов? В европейской практике РСВ занимает 10-15%, но для нас это не принципиально. Единственное, считаю неправильным административно заставлять любую генерацию продавать на РСВ. Если будет нормальный рынок с фьючерсами, на споте продаются обычно те объемы, которые либо ты не продал и хочешь спекулировать ими (спекуляция в хорошем смысле этого слова), либо у тебя есть свободные объемы из-за того, что кто-то из потребителей с длинным контрактом отказался.

– Каковы перспективы "ГарПока" и "Энергоатома", с вашей точки зрения? Они будут наращивать свою долю на двусторонних договорах?

– Они и должны это делать. "Энергоатом" надо убрать с рынка вообще, он должен продавать все согласно ДД. Их энергия самая дешевая, и они должны закрыть базу. Остальные пусть борются между собой. У нас же все перевернуто с ног на голову: тепловая генерация продала напрямую потребителям, ее мало, а атома на рынке много. А должно быть наоборот.

– Осуществляет ли "Донбассэнерго" экспорт электроэнергии осенью и если да, то насколько это профитно?

– Что касается экспорта на внешний рынок, этим занимается трейдинговая компания, связанная с нами. С начала работы нового рынка данная функция ушла в "ДЕ Трейдинг".

– В марте "Донбассэнерго" сообщало, что доля использования угля газовой группы на Славянской ТЭС составляет 55%, и в планах компании довести использование угля марки "Г" в течение года до 70%. Какова доля использования газовой группы здесь сейчас? Есть ли в планах компании полностью отказаться от антрацита?

– Когда у нас появился такой надежный актив, как "Шахта 1-3 "Новогродовская", мы смогли довести потребление газового угля на СлавТЭС до 75%. Еще мы докупаем часть угля на внутреннем рынке, остальное – это импорт.

Полностью перейти на уголь марки "Г" мы не можем в силу конструктивных особенностей станции. Возможно, мы это сделаем после реконструкции нашего блока, но для этого нужна остановка станции на два-три месяца. Решение по данному вопросу будем принимать в следующем году.

– Есть ли четкие временные сроки по контракту на строительство нового 6-го энергоблока СлавТЭС, которое должна начать китайская компания Dongfang Electric International Corporation с привлечением финансирования госбанка Китая?

– В настоящее время на рассмотрении пекинского отделения Bank of China и китайской страховой компании Sinosure находятся документы по финансированию нашего проекта. Уже подготовлен инвестиционный проект в соответствии с государственными требованиями, и в течение ноября мы подаем документы для прохождения проектом государственной экспертизы в Минэнерго, а также оценки экономической целесообразности в Минэкономики, что даст возможность принять участие в конкурсе на получение госгарантии по проекту строительства новых энергоблоков 6А и 6Б Славянской ТЭС. Государственная гарантия возврата кредита является обязательным условием китайской стороны для возможности финансирования проекта.

В случае позитивного результата в середине следующего года возможно заключение кредитного договора. Это даст старт строительству энергоблоков Славянской ТЭС, которые будут генерировать "чистую" электроэнергию согласно всем европейским экологическим и техническим стандартам. На период строительства будет создано 1,5 тыс. рабочих мест, в том числе для смежных отраслей промышленности. Активизация строительных работ будет способствовать развитию инфраструктуры региона.